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Один из лидеров УПЛ уволил главного тренера после ничьей с «Динамо»
Житомирское «Полесье», отобравшее в последнем туре УПЛ очки у «Динамо» (0:0), прекратило сотрудничество с главным тренером Имадом Ашуром и его штабом, сообщает официальный сайт клуба.
«Произошедшие сегодня в клубе события стали предметом внутреннего анализа руководства, — говорится в заявлении житомирян. — По его результатам было принято решение о завершении сотрудничества со всем тренерским штабом первой команды.
До завершения сезона исполняющим обязанности главного тренера назначен Александр Александрович Максимов, ранее работавший тренером юношеской команды U19.
«Полесье» благодарит Имаду Ашуру и его команду за проделанную работу и желает дальнейших успехов в профессиональной карьере".
Напомним, что уроженец Одессы Амад Ашур возглавил «Полесье» в мае 2024 года. Под его руководством «Полесье» дошло до полуфинала Кубка Украины, где лишь в овертайме уступило «Шахтеру». За два тура до завершения чемпионата Украины житомиряне идут на 5-й позиции, все еще претендуя на путевку в еврокубки. Правда, последнюю победу в УПЛ житомиряне добыли еще месяц назад, когда одолели «Ворсклу» (2:0).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что клуб УПЛ вновь назначил главного тренера, ушедшего из команды четыре года назад.
Фото ФК «Полесье»
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