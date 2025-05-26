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Россияне третью ночь подряд масштабно атаковали Украину дронами и ракетами: что известно о последствиях
Начиная с 24 мая, россияне каждую ночь массированно атакуют Украину с воздуха, применяя не только дроны-камикадзе: враг бьет баллистикой, а также ракетами морского и воздушного базирования.
В ночь на 26 мая, как сообщают в ПС ВСУ, россияне также поднимали в небо стратегическую авиацию и запускали дрони-камикадзе в несколько волн. Ракеты, как и многие ударные БпЛА, были направлены на Сарокостантиновв, что на Хмельнитчине. Угрозу применения барражирующих боеприпасов для всех областей отменили только утром в понедельник.
Руководитель Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин сообщал об очередной комбинированной атаке врага: «По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения нет. Однако есть повреждения частных домохозяйств и предприятий. Более подробную информацию предоставим позже».
Третью ночь под ударами россиян находится Киев и область. По данным КГВА, в эту ночь тревога в столице длилась 6 часов.
«В результате атаки есть повреждения в Днепровском районе города. В одном из жилых домов выбиты окна. Также зафиксировано падение обломков на территории гаражного кооператива и заведения отдыха. К счастью, обошлось без пострадавших», — отметил руководитель городской военной администрации Тимур Ткаченко.
Есть сбитые вражеские цели в Киевской области. В областной ВА сообщили, что пострадавших нет и что попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено.
«В результате вражеской атаки в Бориспольском районе повреждены три частных дома и хозяйственные постройки. В Фастовском районе поврежден один частный дом. В Бучанском районе поврежден автомобиль», — говорится в сообщении.
Много повреждений гражданской застройки зафиксировано в Одесской области. В Офисе генпрокурора отмечают, что накануне вечером россияне ударили «Шахедами» по Белгород-Днестровскому и Одесскому районам. В населенных пунктах поврежден ряд частных домов, хозяйственные постройки, гаражи и автомобили.
А в Запорожской области ранения получили два человека — 60-летняя женщина и 52-летний мужчина, которым уже оказали медицинскую помощь. Так, после полуночи враг ударил по селу Юрковка, попав по частному дому.
«Дом разрушен, взрывной волной повреждены дома и автомобили рядом», — сообщили в ОВА.
А на Днепропетровщине ночью украинские защитники уничтожили три российских ударных беспилотника.
«Из-за атаки в Каменском районе начался пожар, его оперативно потушили. Агрессор бил по Никопольщине из РСЗО „Град“, артиллерии, целил БпЛА. Страдали сам Никополь и Марганецкая грормада. Повреждены многоквартирные и частный дома, авто. Люди не пострадали», — сообщил начальник ОВА Сергей Лысак и добавил, что по Маломихайловской громаде Синельниковского района российская армия ударила FPV-дроном — там повреждены два дома.
Напомним, что накануне во время атаки с воздуха были жертвы, многие люди были ранены. В частности, в Житомирской области при ударе по жилому дому погибли сразу трое детей из одной семьи.
Фото прокуратуры47
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