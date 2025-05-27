Почти 1000 ракет и дронов за 3 дня только начало: скоро их может быть столько ежедневно?

Три ночи подряд россия осуществляет масштабные атаки украинских мирных городов, используя для этого сотни воздушных средств нападения — ракет и дронов. Однако через некоторое время могут стать реальностью атаки роями по 1000 беспилотников каждую ночь.

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Так, по данным Воздушных сил Украины, за 3 последних суток для атак на Украину оккупанты использовали 995 ракет и дронов, а рекорд пришелся на ночь перед 25 мая — 367 средств нападения. В ночь на 24 мая были использованы 264 средства и на 26 мая 364.

Согласно данным Воздушных сил Украины 90% средств воздушного нападения пришлись на дроны различного типа — всего 903 беспилотника, из них 500 были сбиты, а 309 подавлены РЭБ или локационно утрачены.

Между тем, как утверждает издание The Economist с ссылкой на военную разведку Украины, все говорит о росте производства «шахедов» в рф. Так, если в 2024-м году 300 ударных дронов типа «шахед» производились в течение месяца, то теперь это в среднем 3 дня. В планах же наращивание их производства до 500 в день, то есть в 5 раз больше. После этого реальностью могут стать ежедневные атаки «роев» по 1000 дронов.

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Вместе с тем, как утверждает украинский эксперт по авиации Константин Криволап, это может быть обычным преувеличением. Российская военная промышленность работает на бахвальстве и ложных сообщениях, говорит он, но «очевидно, что цифры значительно возрастут», отмечает издание. Даже если Украине удастся стабилизировать линию фронта на востоке, трудности с защитой неба только возрастут.

Журналисты также отметили, что группа украинских инженеров, изучающих «шахеды» заметили, что последние модели дронов практически не боятся украинских средств радиоэлектронной борьбы. Это объясняется наличием в них элементов искусственного интеллекта, о чем «ФАКТЫ» уже писали ранее.

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