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На Полтавщине в ДТП попал школьный автобус: трое детей в больнице
В Полтавской области, где недавно в ДТП погибли полицейский и военнослужащий ТЦК и СП, произошло еще одно дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали дети.
Как сообщают в полиции Полтавщины, 28 мая около 09:10 в поселке Белики Полтавского района школьный автобус «Богдан» под управлением 72-летнего водителя выехал за пределы проезжей части и съехал в кювет.
На момент ДТП в салоне автобуса находились десять детей, двое педагогов и медик. Трое школьников — мальчики в возрасте от 6 до 7 лет — госпитализированы с телесными повреждениями.
Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия сейчас выясняет следственно-оперативная группа полиции.
Напомним, что на днях серьезное ДТП произошло в Кривом Роге — автомобиль столкнулся с деревом, пострадали шесть человек. Среди них — супруги-полицейские, которые на момент аварии не были на службе.
Фото полиции Полтавщины140
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