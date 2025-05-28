Болезнь оказалась сильнее: умер журналист и народный депутат Сергей Швец

В прошлом месяце в Украине умер народный депутат Владимир Мороз, а сегодня стало известно о смерти еще одного народного избранника. После продолжительной борьбы с тяжелой болезнью ушел из жизни народный депутат IX-го созыва Сергей Швец. Об этом сообщил глава фракции «Слуга Народа» в Верховной Раде Давид Арахамия.

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«Приносим искренние соболезнования семье Сергея, разделяем боль потери близкого человека. Сергей Швец достойно прошел свой профессиональный путь — от журналистики, до работы в Верховной Раде Украины. Мы запомним его честным, порядочным, принципиальным человеком. Вечная память», — написал он.

Напомним, что Сергей Швец родился 13 июня 1976 года в городе Черкассы. Высшее образование получил на факультете гуманитарных и общественных наук Национального университета «Киево-Могилянская академия». Также учился на факультете международных экономических отношений Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана.

В 1997 был автором и ведущим отдельных рубрик в телепроектах «Бомба» и «Завтрак с 1+1» на телеканале «1+1». В период с 1998 по 2000 год работал специальным корреспондентом программы «Вікна» на телеканале СТБ. С 2000 по 2004 год был специальным корреспондентом программ «День седьмой», «Свобода слова» и «Факты» на телеканале ICTV. С 2004 по 2009 год был ведущим программ «ТСН-Варта» и «Завтрак с 1+1», а также корреспондентом новостного проекта «ТСН».

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В 2019 году Швец был избран народным депутатом Украины IX созыва. В выборах участвовал как беспартийный кандидат от партии «Слуга народа».

Как писали «ФАКТЫ», в октябре 2024 года умер народный депутат Украины девятого созыва Олег Макаров, избранный в Раду от партии «Голос».

Фото: facebook.com/sluganarodu.shvets.214

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