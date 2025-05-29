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Меган Маркл использует социальные сети, чтобы опровергнуть слухи о своем браке
Похоже, что Меган Маркл использует социальные сети, чтобы дать ответ на слухи о своей супружеской жизни с принцем Гарри. По словам королевского эксперта Дженни Бонд, герцогиня Сассекская отдает себе отчет в том, что общественность говорит о ее браке с герцогом Сассекским, особенно в Великобритании, пишет издание Geo.tv.
На прошлой неделе Меган опубликовала полную любви фотографию себя и Гарри в Instagram-аккаунте своего нового бренда образа жизни As Ever, чтобы отметить их седьмую годовщину свадьбы. Эксперт также предположила, что Меган стремится представить себя как успешную и независимую женщину.
«Я считаю, что Меган — борец, — сказала Дженни. — Она понимает, что некоторые люди, особенно в Великобритании, верят слухам о том, что Гарри несчастлив. И она решительно настроена показать, что у них крепкий брак и счастливая семейная жизнь. Я надеюсь, что это правда, и нет причин ей не верить. Я думаю, что она также решительно настроена показать, что у нее сильный характер, и с относительно скромного начала она стала успешной актрисой, а теперь инфлюэнсером и предпринимательницей. Я думаю, что она стремится, чтобы ее считали успешной бизнес-леди, и не только потому, что она недолго жила в стенах дворца и имеет королевский титул».
Это происходит на фоне сообщений о том, что Гарри и Меган планируют развестись после семи лет брака.
«Гарри отворачивается от всяческих голливудских публицистов и ищет совета у своих старых друзей и соратников, — сообщил источник. — Он явно обращается ко мне с мыслью: «Мне нужно сделать что-то другое, потому что то, что я делаю, явно не работает».
Ранее сообщалось, что популярность Меган Маркл упала до исторического минимума, особенно в Британии.
Фото: Getty Images107
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