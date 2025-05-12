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Меган Маркл поделилась светлым моментом «свидания» с принцем Гарри
Меган Маркл, которую вновь уличили во лжи, и принц Гарри прекрасно провели время на концерте Бейонсе в рамках ее тура Cowboy Carter в Лос-Анджелесе. Герцог и герцогиня Сассекские наслаждались «веселым свиданием» без своих детей, принца Арчи и принцессы Лилибет. Позже в Instagram Меган опубликовала карусель фотографий и видео с концерта.
Публикация содержала фотографии Гарри и Меган, которые позируют вместе, а также видео, на котором младший сын короля Чарльза целует любимую в щеку, пишет geo.tv.
В подписи герцогиня Сассекская поблагодарила Бейонсе за особенный вечер.
Стоит отметить, что Бейонсе также поделилась на вебсайте фотографией с принцем Гарри и Меган Маркл.
Ранее сообщалось, что принц Гарри потерялся в Лондоне без охраны и стучал в двери к незнакомцам.137
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