Меган Маркл поделилась светлым моментом «свидания» с принцем Гарри

Меган Маркл, которую вновь уличили во лжи, и принц Гарри прекрасно провели время на концерте Бейонсе в рамках ее тура Cowboy Carter в Лос-Анджелесе. Герцог и герцогиня Сассекские наслаждались «веселым свиданием» без своих детей, принца Арчи и принцессы Лилибет. Позже в Instagram Меган опубликовала карусель фотографий и видео с концерта.

ВІДЕО ДНЯ

Публикация содержала фотографии Гарри и Меган, которые позируют вместе, а также видео, на котором младший сын короля Чарльза целует любимую в щеку, пишет geo.tv.

В подписи герцогиня Сассекская поблагодарила Бейонсе за особенный вечер.

Стоит отметить, что Бейонсе также поделилась на вебсайте фотографией с принцем Гарри и Меган Маркл.

РЕКЛАМА

Ранее сообщалось, что принц Гарри потерялся в Лондоне без охраны и стучал в двери к незнакомцам.

РЕКЛАМА

137

Читайте нас в Facebook