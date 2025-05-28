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Генштаб ВСУ подтвердил удар по подмосковному заводу, где производят крылатые ракеты
Борьба с оккупантами продолжается. Силы обороны Украины поразили важнейшие объекты военно-промышленного комплекса российских оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
«Подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины и Службы безопасности Украины нанесли огневое поражение по АО „Кронштадт“, что в городе Дубно, Московской области. В районе предприятия отмечалась интенсивная работа вражеского ПВО, подтверждено поражение объекта. Акционерное общество специализируется на беспилотных авиационных системах. Тут, в частности, изготавливаются „Орион“, „Иноходец“, „Молния“, „Гром“, „Термит“, „Гелиос“, „Сириус“, наземные комплексы управления», — говорится в сообщении.
В этом же населенном пункте подразделения СБУ отдельно поразили завод «Радуга».
«Он изготавливает крылатые ракеты разных классов: „воздух-воздух“, „воздух-земля“, „земля-земля“. Среди продукции завода Х-101/555, Х-69, Х-59МК, которыми рф терроризирует население и бьет по гражданским объектам в Украине. Также сегодня ночью» АО «Ангстрем» в Московской области россии. Зафиксировано попадание в район цели. Компания разрабатывает и производит микроэлектронную компонентную базу, широко используемую предприятиями военно-промышленного комплекса рф", — сообщили в Генштабе.
Там также отметили, что накануне Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины успешно атаковали Дмитровский комбинат, в Ивановской области рф.
«Фиксировались взрывы на территории завода. Предприятие производит органические химические вещества — компоненты взрывчатки и порохов, а также добавки к ракетному и авиационному топливу. Поставляет продукцию в ряд других предприятий ВПК россии», — говорится в сообщении.
Как писали «ФАКТЫ», в ночь на 28 мая ударные дроны снова «наведались» в ряд российских областей, в том числе и в Подмосковье.143
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