Только хорошее настроение и физические нагрузки: гороскоп на 29 мая и совет от мольфара о том, как получить финансы от Вселенной

Астрологи, ранее рассказавшие, каким трем знакам зодиака Фортуна поможет разбогатеть летом 2025 года, составили прогноз на 27 мая. В этот день негативная энергетика, которая будет господствовать с утра, к вечеру преобразуется в позитивную. Астрологи рекомендуют сохранять сегодня хорошее настроение и отказаться от физических нагрузок — как спортивных, так и хозяйственных, сообщает ТСН.

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Козерог

Если вас одолевает негативная энергия, постарайтесь направить её на решение накопившихся проблем — как на работе, так и дома. Генеральная уборка в доме будет полезной и поможет очистить пространство.

Водолей

Сегодня благоприятное время для важных финансовых сделок, но только если вы тщательно прочитаете все условия договора. Не подписывайте документы, пока не изучите их внимательно от начала до конца.

Рыбы

От профессиональной активности лучше воздержаться — это не принесет ощутимой пользы. Но если без работы не можете, посвятите время планированию на будущее.

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Овен

Не стоит обращать внимания на агрессию со стороны окружающих, даже если она исходит от самых близких и мирных людей. Иначе агрессия может вернуться к вам, причиняя еще больше проблем.

Телец

Не реагируйте на грубость, даже если она вам кажется совершенно необоснованной. Вы не измените поведение невоспитанного человека, но зато сможете сохранить свои нервы.

Близнецы

Внимательно отнеситесь к своему сну: возможно, он принесет ответ на важный вопрос, который долго не давал вам покоя.

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Рак

Если вас обидели, не стоит отвечать тем же. Проигнорировав неприятные слова или действия, вы нейтрализуете негатив и вернете его к источнику.

Лев

Не принимайте критику близко к сердцу. Она, вероятно, исходит от человека, который не может объективно вас оценить из-за банальной зависти.

Дева

Чтобы справиться с грустными мыслями, переключитесь на увлекательное занятие, не связанное с работой. Это поможет вам расслабиться и снять напряжение.

Весы

Не спешите заниматься уборкой, если появится такая возможность. Сегодня вы вряд ли сможете сосредоточиться на таком деле, поэтому лучше посвятите время отдыху.

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Скорпион

Несмотря на рабочую загруженность, найдите время для своих близких. Они не виноваты в том, что вы не могли уделить им внимание, но сейчас они нуждаются в поддержке и понимании.

Стрелец

Не пытайтесь удерживать человека, который решит уйти из вашей жизни. Ваши отношения, возможно, уже подошли к концу, и вскоре на его место придет кто-то более подходящий для вас.

Как писали «ФАКТЫ», ранее астрологи составили финансовый гороскоп на неделю 26 мая — 1 июня.

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