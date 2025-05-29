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«Челси» за тайм уничтожил «Бетис» и установил историческое достижение: видеообзор финала Лиги конференций
В среду, 28 мая, спустя неделю после финала Лиги Европы, на стадионе «Мейски» в польском Вроцлаве состоялся решающий матч Лиги конференций, в котором сошлись обидчик «Кривбасса» испанский «Бетис» и английский «Челси». Обладателем 11-килограммового трофея стал бывший клуб Андрея Шевченко, первым в истории выигравший все четыре еврокубка — и Лигу чемпионов, и Лигу Европы, и канувший в Лету Кубок кубков, и Лигу конференций.
Лига конференций. Финал
«Бетис» (Испания) — «Челси» (Англия) — 1:4 (Эззалзули, 9 — Фернандес, 65, Джексон, 70, Санчо, 83, Кайседо, 90+1).
В решающем противостоянии за третий по значимости еврокубковый трофей сошлись шестая по итогам сезона команда
чемпионата Испании и четвертый клуб английской премьер-лиги, за который на трибунах болел Михаил Мудрик, проваливший допинг-пробу.
Подопечные чилийца Мануэля Пеллегрини не стали откладывать дело в долгий ящик и уже на 9-й минуте усилиями марокканца Эззалзули вышли вперед — 1:0.
Команда итальянца Энцо Марески долго не могла подобрать ключи к воротам команды из Севильи, но на 65-й минуте после шикарного паса Палмера аргентинец Фернандес ударом головой сравнял счет — 1:1.
Прошло всего пять минут, и футболист сборной Англии Палмер отдал еще один гениальный пас, и Джексон переправил мяч в сетку — 1:2.
«Бетис» выбросил белый флаг на 83-й минуте, когда вышедший на замену Санчо классно закрутил мяч в дальний угол. Но команде Марески и этого оказалось мало — уже в компенсированные минуте Кайседо «отпел» испанцев — 1:4. С 2002 года испанские клубы выиграли все финалы еврокубков, в которых участвовали, но всему рано или поздно приходит конец.
Лондонский «Челси» завоевал свой 10-й международный трофей. Ранее «аристократы» по два раза побеждали в Лиге чемпионов (2012, 2021 годы), Лиге Европы (2013, 2019-й), Кубке обладателей кубков (1971, 1998-й), Суперкубке УЕФА (1998, 2021-й), а также один раз выиграли клубный чемпионат мира (2021-й).
Напомним, что в финале Лиги чемпионов в субботу, 31 мая, на «Альянц Арене» в Мюнхене сыграют «ПСЖ» и «Интер».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в прошлом сезоне победителем Лиги конференций стал бывший клуб Олега Блохина.
Фото ФК «Бетис»
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