Бывший клуб Реброва победил «Манчестер Юнайтед» и спустя 41 год завоевал еврокубок: видеообзор финала Лиги Европы

В среду, 21 мая, на стадионе «Сан-Мамес» в испанском Бильбао, английские «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» определили обладателя главного трофея Лиги Европы, которую в прошлом сезоне выиграла итальянская «Аталанта». Третий раз в истории турнира на вершину поднялся бывший клуб Сергея Реброва «Тоттенхэм».

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Лига Европы. Финал

«Тоттенхэм» (Англия) — «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 1:0 (Джонсон, 42).

Таковы реалии, что второй по значимости еврокубковый трофей оспаривали 16-я и 17-я команды английской премьер-лиги. И у триумфатора был один путь: из грязи (провальный сезон) — в князи (путевка в Лигу чемпионов).

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Судьбу первого тайма, богатого на борьбу, но не на голевые моменты, решил лучший бомбардир «Тоттенхэма» валлиец Джонсон, который на 42-й минуте с помощью защитника «МЮ» Шоу сумел переправить мяч в сетку ворот соперника — 1:0.

Чтобы спасти финал, «МЮ» имел в распоряжении еще целый тайм. Но, к разочарованию болельщиков и легендарного сэра Алекса Фергюсона, в свои 83 прилетевшего в Страну басков поболеть за любимую команду, команда португальца Аморима забить не сумела, проиграв четвертый подряд матч «Тоттенхэму» и второй подряд финал Лиги Европы (в 2021-м манкунианцы уступили в серии пенальти «Вильярреалу»).

А вот клуб еврейской общины Лондона «Тоттенхэм», возглавляемый австралийцем с греческими корнями Анге Постекоглу, четвертый раз в истории завоевал еврокубок. В далеком 1963-м «шпоры» разгромили в решающем поединке Кубка кубков «Атлетико» (5:1), в 1972-м в двухматчевом финале тогда еще Кубка УЕФА одолели земляков из «Вулверхэмптона» (2:1 и 1:1), а в 1984-м в этом же турнире победили в серии пенальти бельгийский «Андерлехт» — 4:3 (обе встречи завершились вничью — 1:1).

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Напомним, что в решающем матче Лиги конференций 28 мая во Вроцлаве сыграют «Челси» и «Бетис», а главный трофей Лиги чемпионов 31 мая в Мюнхене оспорят «ПСЖ» и «Интер».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «ПСЖ» с незабитым пенальти выбил команду Зинченко и второй раз сыграет в финале Лиги чемпионов.

Фото ANP



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