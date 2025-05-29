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Настоящий «прибалт»: Потап неожиданно узнал, кто он по национальности

12:51 29 мая 2025
Потап, фото https://www.instagram.com/p/DKJZtXxMmXM/?img_index=8

У репера-менеджера Потапа, по всей видимости, появились новое хобби: вместе с путешествиями «параллельной реальностью» и открытием новых ресторанов он решил исследовать свои «корни».

Об этом Алексей рассказал в интервью латвийскому медиа rus.tvnet.

Более того, Алексей решил пройти ДНК-исследование и узнал интересные факты о своем национальном составе.

По словам Потапа, за границей ему неоднократно задавали вопросы относительно его внешности — ведь артист достаточно высок ростом и имеет «совсем не славянские» черты лица.

Как оказалось, почти половина крови у Потапа имеет «балтийское происхождение».

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«Недавно я сдал анализ, определяющий национальный состав крови. И оказалось, что 40% во мне — балтийское. Мне постоянно говорили: „Вы из Литвы или Латвии? Вы такой высокий“. И лицо у меня не совсем славянское. Ну, в зависимости от того, с какими славянами сравнивать это. Меня часто об этом спрашивали? И я решил узнать правду», — рассказал артист.

Потап отметил, что такой результат его не удивил, учитывая исторические обстоятельства, способствовавшие смешению народов в Восточной Европе. Теперь он даже намерен изучать языки стран, с которыми он имеет генетическую связь. В то же время артист подчеркнул, что, несмотря ни на что, его настоящим домом остается Украина.

«Было столько исторических связей: от Великого княжества Литовского и Киевской Руси до Речи Посполитой — все эти народности давно смешались. И во мне это заметно. Особенно по росту. Поэтому в Риге я чувствую себя как дома. Единственное, чем еще не успел овладеть — язык. Но я охотно буду учиться», — добавил Потап.

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Следует отметить: вполне возможно, что новые «откровения» артиста — из разряда его рассказов Юрию Дудю, о том, что он — известный волонтер и может без проблем уезжать из Украины и возвращаться на Родину.

Ранее Потап рассказывал, как Пугачева и Вайкуле «вправляли» ему мозги.

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