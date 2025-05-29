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Оккупанты придумали новую защиту для своей бронетехники: стоит ли ее опасаться и о чем это говорит
На фоне огромных потерь бронетехники, советские запасы которой могут исчерпаться к осени, все более актуальной для оккупантов становится вопрос защиты своей техники. Решать ее пытаются по-разному, в том числе весьма экзотическим способом, вроде бронирования подручными средствами. Последним «хитом» этого стали попытки усилить броню с помощью обычных автомобильных шин.
Как пишет военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко, все чаще российские «кулибины» проводят эксперименты с повышением уровня пассивной защиты своей бронетехники. На передовой можно увидеть российскую технику, обмотанную не только транспортерной лентой, в качестве дополнительной защиты, но и, как бы это странным не звучало, — автомобильными покрышками.
Как отмечает эксперт, это не одиночные случаи, покрышка становится почти что штатной защитой для российской бронетехники. И в этом есть некоторый смысл, так как по логике вещей резинотканевые изделия должны снижать ударный потенциал fpv-дронов за счет пружинящего эффекта, а также задерживать осколки.
«На танках, как можно видеть на скрине с одного из видео, так вообще используется многослойная комбинированная броня в виде внешнего слоя из транспортерной ленты, затем металлический каркас, брёвна и внутреннего слоя — покрышки, поверх внутреннего каркаса. Все эти ваши Chobham и полимеры со всякой керамикой нервно курят в сторонке! Транспортерная лента, брёвна и покрышки рулят!» — отмечает эксперт.
Как подчеркивает Александр Коваленко, иногда подобная защита даже работает, но речь о другом.
«Армия страны с „не имеющим аналогов в мире“ ВПК, выглядит именно вот так. Танки, всё больше напоминают мусоровозы, ББМ им в этом не отстают, в то время как 688М-СБ3КДЗ встречаются на поле боя всё реже и реже, а „Каркас-2“ с ЭДЗ 4С24 так и остался пиар-проектом и не более того», — пишет эксперт, отмечая что новейшая защита встречается на передовой буквально в единичных экземплярах.
Имея подобную защиту и порядка 50 тысяч человек, летом оккупанты вполне могут попытаться оккупировать Сумы и область. Однако, по мнению экспертов, у них нет на это шансов.224
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