До осени россия полностью исчерпает запасы советской бронетехники: аналитики о летнем наступлении оккупантов

После вытеснения украинских войск с Курщины российские войска сосредотачиваются на границе с Харьковской областью. Масштабное наступление московских войск вдоль всей линии фронта или ее части ожидается уже через некоторое время, говорят аналитики. Считается, что у россии есть «четырехмесячное окно» для прорыва через украинские войска, прежде чем погода начнет меняться и запасы советских танков, возможно, начнут иссякать, пишет news.sky.com.

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«Противник пытается подтянуть свой личный состав ближе к линии боевого столкновения и провести хоть какие-то штурмовые действия, — заявил начальник штаба 13-й бригады оперативного назначения Андрей Помагайбус. — В целом им это не удается. Тем не менее наблюдается четкая подготовка к активным штурмовым действиям со стороны противника».

Военный аналитик Sky News профессор Майкл Кларк говорит, что накопление войск происходит на фоне российской операции по вытеснению Украины из Курской области.

«Теперь, когда они вернули себе Курщину, вопрос состоит в том, пойдут ли они дальше?» — говорится в статье.

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Некоторые из самых опытных российских солдат — в том числе из элитного воздушно-десантного подразделения ВДВ — были переброшены для усиления Курской кампании, и они все еще могут быть в войсках на этом направлении. Профессор Кларк добавляет: «Если они оставили подразделения там, это может означать, что они могут возглавить что-то другое. Если эти подразделения появятся в Покровском районе, это будет означать, что они не собираются разворачивать большую стратегическую атаку под Харьковом».

По мнению профессора Кларка, вполне возможно, что россия готовится к большому наступлению вблизи пограничных городов Харькова и Сум. Это может быть либо прямое нападение на один из городов — сложная задача, учитывая, насколько хорошо они защищены, — либо попытка захватить большую часть прилегающей территории, которую Украина освободила осенью 2022 года.

Однако профессор не считает, что у россии есть ресурсы для большого наступления на Харьков или Сумы этим летом после того, как кремль решил попытаться атаковать на широких участках фронта. По его мнению, россияне в основном применили силы, которые они могли бы привлечь для стратегического наступления. Это, по его словам, вынудило Украину использовать свои резервы для противодействия российским атакам.

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Доктор Джек Уотлинг, военный эксперт из аналитического центра RUSI, утверждает, что россия, скорее всего, «мягко запустит» свое наступление, а не пойдет на скорый маневр крупными механизированными подразделениями. Летнее наступление, вероятно, будет сопровождаться «постоянным увеличением количества и масштаба атак на всё большей территории».

«На самом деле есть признаки того, что этот процесс уже начался», — добавил он.

До сих пор рф использовала свои огромные запасы техники, оставшиеся с советских времен, и лишь около 25% ее бронетехники — нового производства.

Доктор Уотлинг соглашается с этим: «Российские запасы устаревшей советской техники, от танков и боевых машин пехоты до артиллерийских орудий, будут иссякать к середине осени, так что способность россии заменить потери будет полностью зависеть от того, что она сможет произвести с нуля».

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Это, добавил он, делает перспективу новых санкций со стороны Европы и, возможно, США особенно актуальной.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что недовольный Трамп упомянул о санкциях против россии и предсказал ей крах.

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