Накануне лета появляется все больше разговоров о планах оккупантов по наступлению, для чего у них будет несколько направлений. Одним из них может оказаться Сумская область, но масштабное наступление с оккупацией областного центра все же крайне маловероятно. Такое мнение высказал военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко. По его мнению, разговоры о летнем наступлении на Сумском направлении преувеличены.

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Так, по словам эксперта, российские оккупанты развернули активную диверсионную деятельность с переходом в штурмовую в Сумской области еще в первой половине марта — с целью выхода на Басовку (село на расстоянии 6 км от границы с рф и около 50 км от Сум). И фактически от Журавки до Басовки была сформирована активная серая зона уже в первой половине апреля, о чем неоднократно говорилось.

Как отмечает Александр Коваленко, в приграничной серой зоне между Сумской и Курской областями ведутся активные боестолкновения как минимум с марта и за 2,5 месяца такой деятельности оккупантам удалось взять под контроль чуть более 60 квадратных километров. Еще около 29 квадратных километров находятся в серой зоне, то есть фактически никем не контролируются.

При этом к концу августа 2024 года, за месяц Курской операции, ВСУ контролировали в Курской области более 800 квадратных километров территории, с наличием еще и более 400 км² серой зоны. При наступлении россиян в Харьковской области в мае 2024 года за месяц активных боевых действий оккупанты взяли под свой контроль чуть более 180 км² на Волчанском направлении и вблизи Липцов, и на этом их продвижение остановилось.

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«Собственно, апостериори мы можем говорить об угрозе приграничных столкновений, аналогично на севере Харьковщины, превратившееся для РОВ в сковывающий фактор, но выкручивать уровень угрозы с истерией — „летом Сумы оккупируют!“ не стоит, с учетом всех объективных факторов. Угрозы террора были, есть и будут, но на оккупацию Сум у РОВ в настоящее время попросту нет ни сил, ни средств», — приходит к выводу Александр Коваленко.

Вместе с тем, как сообщали «ФАКТЫ», российские оккупанты используют новую наступательную тактику. Ее составляющие — массовые атаки пехотой, удары дронами по логистике ВСУ и планирующие авиабомбы.

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