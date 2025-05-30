Крымский мост является законной военной целью, поскольку используется врагом для транспортировки запасов и оружия своим силам в оккупированном Крыму. Об этом заявил аналитик по обороне и безопасности Майкл Кларк.

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В настоящее время на мост было совершено два нападения. Первый — с помощью грузовика со взрывчаткой, который нанес огромный ущерб. Второй — из небольших беспилотников. Но, добавил аналитик, мост сейчас хорошо защищен.

«Но если они (украинские ВС. — Авт.) будут использовать ракеты Taurus, если им удастся выпустить по мосту четыре или пять Taurus, они могут сбросить этот мост и сделать в нем большую дыру на достаточно долгое время. До строительства моста, соединяющего россию и Крым, между ними была лишь паромная переправа. После 2014 года, когда россияне незаконно захватили Крым, они построили этот очень длинный мост, гордость и радость путина. И он проехал по нему на большом грузовике, чтобы показать, насколько он важен», — считает эксперт.

Кларк добавил, что Крымский мост является абсолютно законной военной целью, поскольку он незаконный.

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«Он транспортирует материалы в Крым, которые затем идут на север в Запорожье и Херсон для войны против Украины. Снос этого моста будет иметь стратегическое влияние. И вместе с тем — большое символическое значение. Это разозлит путина до смерти», — убежден Майкл Кларк.

Напомним, канцлер ФРГ Фридрих Мерц также назвал Крымский мост целью для ракет Taurus, которыми Германия готова вооружить Украину.

Тем временем украинские дроны уничтожила вражескую РЛС и склады на «вышках Бойко» в Черном море.

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