Принц Гарри несчастлив в США, и это не секрет. Некоторые эксперты также предполагали, что он несчастлив в браке с Меган Маркл. Кажется, он не был счастлив с самого начала переезда в США. Никто не любит быть вдали от своей родины. И принц Гарри не исключение. Недавно в СМИ королевский эксперт утверждал, что герцог и герцогиня Сассекские выглядели счастливыми на видео в Instagram Меган, пишет Firstpost.

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Но эксперт по вопросам королевской семьи Дженни Бонд считает, что «борец» Меган знает, как показать счастливую жизнь в Интернете, а не правду о том, действительно ли счастлив Гарри.

Меган очень старается показать миру, что у нее прекрасный брак и что они с Гарри счастливы. Дженни Бонд рассказала The Mirror: «Она знает, что некоторые люди, особенно в Великобритании, верят слухам о том, что Гарри несчастлив, и она решительно настроена показать, что у них крепкий брак и счастливая семейная жизнь».

Ранее ходили слухи о безнадежном психическом состоянии принца Гарри. Опытный королевский биограф утверждает, что Меган Маркл постепенно отделяется от принца Гарри и хочет получить полную опеку над их двумя детьми. У Гарри проблемы с психическим здоровьем, и Меган ничего не делает, чтобы ему помочь.

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Принц Гарри в своих противоречивых мемуарах «Spare» рассказал, что он боролся с агорафобией, тревожным расстройством, которое вызывает сильный страх в определенных ситуациях, например, среди толпы. Этот страх может быть настолько сильным, что люди избегают выходить из дома. Гарри написал: «Я был агорафобом. Что было почти невозможно, учитывая мою публичную роль».

Так что вместо того, чтобы помочь Гарри, Меган усложняет ситуацию.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл «зомбирует» принца Гарри тайным жестом.

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