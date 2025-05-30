Из весны в лето — с дождями и градом: какие погодные сюрпризы обещают синоптики на выходных 31 мая и 1 июня

Как и в большинстве дней в конце мая, в субботу и воскресенье, 31 мая и 1 июня, в Украине сохранится влажная погода.

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По прогнозу метеоролога Игоря Кибальчича, ожидаются осадки разной интенсивности. В некоторых районах они будут сопровождаться грозами и градом. На большинстве территорий температура будет в пределах климатической нормы, в западных областях — ниже нормы на 1 — 4 °C.

Суббота, 31 мая:

В западных областях ночью осадков не ожидается, местами возможен туман. Днем пройдут кратковременные дожди с грозами, в отдельных пунктах возможны град и шквалы до 15−20 м/с. Ветер ночью переменных направлений, 3−8 м/с, днем западный, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью будет +6…+11 °С, днем +18…+23 °С.

В северных областях ожидается погода без существенных осадков, лишь во второй половине дня и вечером Киевской и Черниговской местами пройдут небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13°С, днем +19…+24°С.

В центральных регионах ночью без осадков, возможен слабый туман. Днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 °С, днем +20…+25 °С.

В южной части Украины в течение суток будет преобладать погода без существенных осадков, местами возможен туман. Утром и днем местами в Крыму, Херсонской и Запорожской областях пройдут дожди с грозами. Ветер северо-западный, 7−12 м/с. Температура воздуха ночью предполагается в пределах +11…+16 °С, днем +21…+26 °С.

В восточных регионах страны в течение суток ожидается неустойчивая погода с кратковременными дождями, иногда с грозами. Ветер ночью переменных направлений, 3−8 м/с, днем северо-западный, 7−12 м/с. Температура воздуха ночью будет +12…+17 °С, днем +21…+26 °С.

Прогноз погоды на 31 мая. Фото Укргидрометцентра

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Воскресенье, 1 июня:

В западной части страны ночью осадков не ожидается, местами возможен туман. Днем кратковременные дожди с грозами, в отдельных пунктах возможен град. Ветер переменных направлений, 3−8 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +8…+13°С, днем +20…+25°С.

В северных областях ожидается погода без существенных осадков, лишь днем в Сумской области местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-западный, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13°С, днем +19…+24°С.

В центральных областях ночью осадки не прогнозируются, днем пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 °С, днем +22…+27 °С.

В южных областях ночью сильных осадков не прогнозируется, днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северный, 3−8 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 °С, днем +23…+28 °С.

В восточной части Украины в течение суток ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер северо-западный, 7−12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +10…+15 °С, днем +21…+26 °С.

Прогноз погоды на 1 июня. Фото Укргидрометцентра

Ранее метеоролог сделал предварительный прогноз о погоде в Украине летом, отметив, что она ожидается теплой, иногда жаркой. Осадки будут идти неравномерно.

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Фото Pixabay

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