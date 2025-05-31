Бешеное сопротивление: получатели спецпенсий не хотят их снижения для роста минимальной пенсии всем остальным

Активное обсуждение роста минимальной пенсии украинцам до 4000 гривен предполагает отмену спецпенсий. Однако Комитет Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики не поддержал законопроект перед вторым чтением, что делает пока невозможной обсуждение документа и отмену пенсий.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Украины Даниил Гетманцев. По его словам решение не было принято, а сопротивление со стороны прокурорского сообщества и некоторых поддерживающих их депутатов оказалось безумным.

«Но что бы себе ни думали те, кто затягивает время и пытается помешать принятию соответствующего решения, их ждет неудача. Это вопрос справедливости и вопрос освобождения ресурса, который можно направить на повышение минимальных пенсий. Поэтому несмотря на то, что пока профильный Комитет не смог рекомендовать к рассмотрению во втором чтении законопроект о ликвидации спецпенсий прокуроров, уверен, решения этого вопроса можно ожидать довольно скоро», — отмечая, что уже на следующей неделе документ могут снова рассмотреть на заседании Комитета по социальной политики, написал политик.

Согласно действующему законодательству на конец 2024 года в Украине насчитывалось около 32 тысяч пенсионеров, которые как чиновники, судьи, прокуроры получали повышенные выплаты. В 2023-м году средний размер спецпенсии составлял 96 196 гривен, а на их выплату в 2024-м году направили почти 120 млрд грн. После того, как в начале января 2025-го Кабмин утвердил снижающие коэффициенты для специальных пенсий, для многих ее получателей она стала меньше в несколько раз.

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Тем временем, как писали «ФАКТЫ», в Украине планируют все же поднять минимальную пенсию, но до значительно меньшей суммы.

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