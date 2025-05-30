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Минимальную пенсию в Украине хотят поднять, но не до 4 тысяч гривен: когда ожидать роста и насколько
Проблема маленькой минимальной пенсии украинцев вызвала интерес политиков, решивших задуматься о ее росте почти вдвое — до 4000 гривен. Однако из-за большой цены ее роста — более 2 млрд грн ежемесячно, пока планируется увеличить ее на 203 гривни.
Об этом сообщает сайт «Обозреватель» со ссылкой на письмо Минфина о подготовке предложений к Бюджетной декларации на 2026−2028 годы. Финансовое ведомство предлагает в 2026-м году увеличить минимальную пенсию с 2361 до 2564 грн, так что ее максимальный размер вырастет с 23 610 до 25 640 грн.
В письме отмечается, что «экономика Украины демонстрирует постепенное восстановление, однако остается уязвимой к внешним и внутренним рискам, а Национальная экономическая политика ориентирована на сохранение макрофинансовой стабильности, сдерживание инфляции, поддержку финансовой системы и обеспечение выполнения социальных обязательств».
Так, по прогнозу Кабмина инфляция в следующем году составит 9,7%, против 12,2% в текущем года, а в 2027—2028 годах прогнозируют показатели в 7,1% и 5.6%. За тот же период курс доллара вырастет до 45,6 гривен.
Социальные же стандарты за тот период вырастут: минимальная зарплата с 8000 гривен в 2025-м до 10 059 гривен в 2028-м, а минимальная пенсия с 2361 гривны в текущем году до 2859 грн в 2028-м. Заметим, что средний официальный прожиточный минимум в Украине сегодня составляет 2920 гривен, то есть даже через 3 года размер минимальной пенсии не вырастет до современного показателя прожиточного минимума.
Впрочем, увеличить минимальную пенсию нардепы надеются все же более значительно, и в этом должна помочь отмена специальных пенсий.202
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