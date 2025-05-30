- 19:19 Санкции «не работают»: в россии расходы растут втрое быстрее чем ожидалось, а денег может хватить еще на 15 месяцев
- 18:59 Тельцам — «Дама Мечей» и важная встреча, Львам — «Десятка Кубков» и риск потери: Таро-прогноз на 31 мая
- 18:33 Может повторить судьбу других разрушенных: аналитик назвал город, на который нацелилась рф
- 18:12 Отопление подорожает в два раза: в «Киевтеплоэнерго» рассказали, когда это произойдет
- 17:54 Только не он: сеть отреагировала на пылкий поцелуй Златы Огневич
- 17:43 Клубничный пирог с ревенем: не слишком сладкий и невероятно вкусный
- 17:24 Принц Гарри несчастлив в США: Меган Маркл встревожена слухами об этом
- 17:11 Бывшую команду Шевченко возглавил шестикратный чемпион Италии
- 16:57 Мария Бурмака довела до слез известного актера: что произошло
- 16:32 Уничтожение Крымского моста «разозлит путина до смерти», — аналитик
- 16:07 Удача будет на их стороне: пяти знакам зодиака повезет в выходные 31 мая — 1 июня
- 15:44 Доплаты пенсионерам и техосмотр авто по новым ценам: что изменится для украинцев с 1 июня 2025 года
Бывшую команду Шевченко возглавил шестикратный чемпион Италии
Новым главным тренером «Милана», сенсационно вылетевшего из Лиги чемпионов еще на стадии 1/8 финала, стал знаменитый итальянец Массимилиано Аллегри, подписавший контракт с клубом на два года с возможностью пролонгации еще на один сезон, сообщает официальный сайт «красно-черных».
На этом посту 57-летний специалист заменил уволенного португальца Сержиу Консейсау.
Отметим, что Аллегри уже работал с «Миланом» в 2010—2014 годах, выиграв с подопечными чемпионат и Суперкубок Италии. Но наибольшего успеха в своей карьере тренер добился у руля «Ювунтуса» (2014--2019, 2021—2024 годы). Со Старой Синьорой специалист по пять раз выиграл серию А и Кубок Италии, дважды стал обладателем Суперкубка страны, а также дважды доходил до финала Лиги чемпионов.
Напомним, что в финишировавшем сезоне «Милан» занял в чемпионате Италии лишь 8-е место и проиграл в финале Кубка страны «Болонье». Впервые за пять лет бывшая команда Андрея Шевченко не сыграет в еврокубках.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что новым главным тренером «Шахтера» стал бывший футболист «Барселоны».
Фото ФК «Милан»55
Читайте нас в Facebook