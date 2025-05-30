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Спорт

Бывшую команду Шевченко возглавил шестикратный чемпион Италии

17:11 30 мая 2025
Массимилиано Аллегри

Новым главным тренером «Милана», сенсационно вылетевшего из Лиги чемпионов еще на стадии 1/8 финала, стал знаменитый итальянец Массимилиано Аллегри, подписавший контракт с клубом на два года с возможностью пролонгации еще на один сезон, сообщает официальный сайт «красно-черных».

На этом посту 57-летний специалист заменил уволенного португальца Сержиу Консейсау.

Отметим, что Аллегри уже работал с «Миланом» в 2010—2014 годах, выиграв с подопечными чемпионат и Суперкубок Италии. Но наибольшего успеха в своей карьере тренер добился у руля «Ювунтуса» (2014--2019, 2021—2024 годы). Со Старой Синьорой специалист по пять раз выиграл серию А и Кубок Италии, дважды стал обладателем Суперкубка страны, а также дважды доходил до финала Лиги чемпионов.

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Напомним, что в финишировавшем сезоне «Милан» занял в чемпионате Италии лишь 8-е место и проиграл в финале Кубка страны «Болонье». Впервые за пять лет бывшая команда Андрея Шевченко не сыграет в еврокубках.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что новым главным тренером «Шахтера» стал бывший футболист «Барселоны».

Фото ФК «Милан»

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