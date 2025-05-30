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Отопление подорожает в два раза: в «Киевтеплоэнерго» рассказали, когда это произойдет
В Киеве тарифы на отопление и горячую воду сейчас существенно уменьшены, поскольку существует мораторий по повышению коммунальных услуг на период действия режима военного положения. Однако после окончания войны стоит ожидать их увеличения. Об этом рассказал директор СП «Энергосбыт» КП «Киевтеплоэнерго» Константин Лопатин, информирует Новини.LIVE.
Так, по данным коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго», современный тариф за отопление и горячую воду не соответствует «экономически обоснованному». Киевляне платят приблизительно на 50% меньше, чем должны были бы.
«Есть экономически обоснованный тариф, который перечисляется нашим предприятием ежегодно. Но, поскольку существует мораторий на период военного времени на повышение услуг, в том числе и на тепловую энергию и горячую воду, поэтому есть разница между экономически обоснованным тарифом и тем, что применяется. И разница фиксируется, утверждается и, возможно, когда-то будет разработан механизм, который позволит коммунальным предприятиям в каком-то виде получить эту разницу. На данный момент она остается некомпенсированной. По факту окончания военного времени следует рассчитывать, что все тарифы будут подтягиваться к тарифу экономически обоснованному», — пояснил он.
Сейчас средний счет за отопление в столице — 1500 грн в месяц. То есть после завершения военного положения он вырастет до около 3000 грн.
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