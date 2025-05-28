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Летний тариф на газ и электроэнергию: сколько заплатим с 1 июня за коммунальные услуги
В то время, как по мнению экспертов по вопросам ЖКХ, украинцы массово переплачивают за коммунальные услуги, летом украинцы могут платить своего рода «летние» тарифы за услуги жилищно-коммунального хозяйства. Впрочем, в массе своей они не изменятся.
Об этом говорится в постановлении правительства от 29.04.2025 года № 480, которым продлевается действие специальных обязательств для участников рынка электроэнергии. Иначе говоря, действующий тариф остается прежним.
Таким образом, за 1 кВт/ч по-прежнему необходимо будет заплатить 4,32 грн, и эта цена остается фиксированной как минимум до 25 октября, после чего может быть продлена снова или увеличена. Последний раз тариф на электроэнергию в Украине вырос с 2,64 грн до 4,32 грн за 1 кВт/ч с 1 июня 2024 года.
Также прежним останется тариф в 7,96 грн за 1 кубометр природного газа для абонентов «Нафтогаза». Причина тому также решение правительства, продлившего действие собственного постановления № 632 принятого 31 мая 2024 года еще на 12 месяцев. Таким образом цена 1 кубометра природного газа для украинцев покупающих «голубое топливо» у «Нафтогаза» с 1 июня 2025 по 31 мая 2026 года останется прежней — 7,96 грн.
Между тем, как ранее писали «ФАКТЫ», НБУ в своем Инфляционном отчете полагает, что уже с 2026 года тарифы на коммунальные услуги в Украине начнут расти.159
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