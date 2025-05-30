Чупакабра вернулась: на Львовщине массовое убийство (фото)

На Львовщине, где ранее столкнулись автобус и грузовик, в одном из сел зафиксирована массовая гибель кур, пишет varta1.com.ua.

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Так, 30 мая вблизи Львова на территории частного домохозяйства местной жительницы был зафиксирован случай массовой гибели домашней птицы. О событии рассказала потерпевшая владелица Дарья.

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«У всех кур оторваны головы, а три из них исчезли бесследно», — подчеркнула хозяйка.

По словам женщины, инцидент произошел между 6 и 7 утра в селе Липники. Она также обращает внимание, что на месте не обнаружено никаких признаков проникновения: нет подкопов, следов лап и т. п.

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«Заграда высокая — собака перепрыгнуть не могла бы», — сообщила женщина.

По ее словам, ранее подобный случай произошел у соседей, где были убиты павлины и куропатки.

Вероятно, неизвестный хищник оставил птиц без голов.

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Как писали «ФАКТЫ», в 2011 году таинственная чупакабра загрызла три десятка ровенских кроликов, а в Сумской области двухметровая чупакабра напала на школьника. В 2012 году необычного зверя видели жители райцентра Малин Житомирской области. В течение недели чупакабра навестила здесь четыре подворья. Обычно хищник открывает клетки, извлекает оттуда кроликов и выпивает из них кровь. А в тот раз на одном дворе чупакабра еще и разложила тушки мертвых животных в ряд… по размеру и цвету меха.

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