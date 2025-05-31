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Ждут большой шанс и удача: каким знакам зодиака скоро улыбнется судьба
Мольфар Макс Гордеев предупредил, какие четыре вещи нельзя делать ночью, чтобы не отпугнуть счастье и удачу от своей жизни.
В то же время, профессиональные астрологи рассказали, кто сможет привлечь удачу и везение как в деньгах, так и в любви, начиная с 31 мая. Об этом пишет Styler со ссылкой на известный астрологический сайт.
Близнецы
Для Близнецов пора делиться самыми смелыми идеями и начинать новые проекты. Удача будет на вашей стороне, то, что вы начнете в этот день, может принести огромный успех и большой доход.
Лев
Львы могут превратить мечту в реальность. Преграды, которые стояли на вашем пути, больше не повлияют. Это идеальное время, чтобы начать что-то новое. Это откроет перед вами новые возможности и в будущем приведет к большим доходам.
Козерог
Козерогам стоит отпустить то, что вам больше не служит. Судьба же подарит шанс улучшить свое благосостояние. Поймите, что нужно изменить и двигайтесь в этом направлении. Удача будет на вашей стороне.
Водолей
Водолеям нужно сосредоточиться на том, чего вы хотите от отношений и как вы хотите чувствовать связь. Важно доверять своей интуиции — она подскажет, как разжечь романтику и какие отношения вам сейчас нужны.
Также традиционно во время обеденного перерыва вместе с астрологами подводят итоги музыкальные критики.
В частности, на музыкальной платформе Youtube Music назвали наиболее популярные в Украине композиции.
Третье место занимает песня «Шелковица» в исполнении «украинского Дана Балана» (Ивана Люленова) — 198 тысяч просмотров за два дня.
На втором месте — любители «итало-диско» в стиле 80-х годов прошлого столетия с песней Mamma Mia — 1,9 млн просмотров в течение 2 недель.
И, наконец, возглавляет хит-парад композиция «Изумрудное небо» — 1 747 051 просмотр за 8 дней.
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