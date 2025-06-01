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Украина

В результате атаки дронов на Киевщине повреждены частные дома, а в Одесской области разрушена база отдыха (фото)

10:46 1 июня 2025
Россияне ударили по Одесщине &quot;Шахедами&quot;. Фото ОВА

Во время массированной вражеской атаки врага с воздуха, которая началась накануне вечером и продолжается до сих пор, фиксируются разрушения в Киевской и Одесской областях.

«Ночью враг снова совершил массированную атаку на Киевщину, комбинируя БпЛА, крылатые и баллистические ракеты. Он все больше наращивает количество ударных дронов для своих атак на мирные украинские населенные пункты. В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели», — сообщил руководитель ОВА Николай Калашник и добавил, что Силам безпилотных систем удалось перехватить 15 дронов.

В областные, к счастью, пострадавших среди населения нет. Также не допущены попадания в объекты критической инфраструктуры.

Так, в Белоцерковском районе повреждены 10 частных домов — выбиты окна, иссечены фасады и повреждены кровли.

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А руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил об атаке противника на Белгород-Днестровский район.

Россияне ударили "Шахедами" по Белгород-Днестровскому району. Фото ОВА

В результате удара дронами-камикадзе повреждены частные домовладения и корпус базы отдыха, там вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали спасатели ГСЧС.

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В Одесской области дроны-камикадзе повредили базу отдыха. Фото ОВА

«К счастью, пострадавших нет. Все уполномоченные службы работают над ликвидацией последствий вражеской атаки. Правоохранители фиксируют очередное преступление россиян против гражданского населения Одесщины», — добавил Олег Кипер.

Напомним, что на днях во время атаки Одесской области в Измаиле было разрушено отделение «Новой почты».

Фото со страницы Олега Кипера

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