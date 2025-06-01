- 01.06 22:26 Майка с широкими бретелями — тренд лета-2025: сочетается практически со всем
- 01.06 21:59 Овощи с сыром в духовке: вкусно, как в лучшем ресторане
- 01.06 21:30 Дженнифер Лопес, скрывая тоску по Бену Аффлеку, готовится к новому грандиозному туру
- 01.06 21:01 Оливковое масло имеет горький вкус: эксперты объяснили, нормально ли это
- 01.06 20:35 Чуда не произошло: во Львовской области похоронили 32-летнего бойца, за жизнь которого три месяца боролись врачи
- 01.06 20:09 Готовить будете все лето: ароматный меренговый рулет с клубникой
- 01.06 19:51 Ядерное оружие превращают просто в склад будущих ядерных отходов: эксперт о предварительных результатах атаки дронов на российскую авиацию
- 01.06 19:45 «Степная рысь» засветилась в ВСУ: Украина стала первым оператором новой немецкой техники
- 01.06 19:18 Российские солдаты получили 200 тысяч долларов за сбитый F-16: стали известны подробности
- 01.06 19:05 Весам — «Король Жезлов» и лидерство, Стрельцам — «Туз Пентаклей» и интересное предложение: Таро-прогноз на 2 июня
- 01.06 18:39 Неожиданные возможности и шанс изменить жизнь: успех ждет пять знаков зодиака в самом начале лета-2025
- 01.06 18:32 Трамп вряд ли когда-то станет сильным сторонником Украины, но уже менее расположен к россии — СМИ
В результате атаки дронов на Киевщине повреждены частные дома, а в Одесской области разрушена база отдыха (фото)
Во время массированной вражеской атаки врага с воздуха, которая началась накануне вечером и продолжается до сих пор, фиксируются разрушения в Киевской и Одесской областях.
«Ночью враг снова совершил массированную атаку на Киевщину, комбинируя БпЛА, крылатые и баллистические ракеты. Он все больше наращивает количество ударных дронов для своих атак на мирные украинские населенные пункты. В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели», — сообщил руководитель ОВА Николай Калашник и добавил, что Силам безпилотных систем удалось перехватить 15 дронов.
В областные, к счастью, пострадавших среди населения нет. Также не допущены попадания в объекты критической инфраструктуры.
Так, в Белоцерковском районе повреждены 10 частных домов — выбиты окна, иссечены фасады и повреждены кровли.
А руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил об атаке противника на Белгород-Днестровский район.
В результате удара дронами-камикадзе повреждены частные домовладения и корпус базы отдыха, там вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали спасатели ГСЧС.
«К счастью, пострадавших нет. Все уполномоченные службы работают над ликвидацией последствий вражеской атаки. Правоохранители фиксируют очередное преступление россиян против гражданского населения Одесщины», — добавил Олег Кипер.
Напомним, что на днях во время атаки Одесской области в Измаиле было разрушено отделение «Новой почты».
Фото со страницы Олега Кипера205
Читайте нас в Facebook
Весам — «Король Жезлов» и лидерство, Стрельцам — «Туз Пентаклей» и интересное предложение: Таро-прогноз на 2 июня
Ракам стоит заняться анализом бюджета и покупок, а Девам устроить себе день без суеты: чего ожидать знакам зодиака в первый день лета
Неожиданные возможности и шанс изменить жизнь: успех ждет пять знаков зодиака в самом начале лета-2025