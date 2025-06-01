Ночной налет «Шахедов»: разрушения на Кировоградщине, Харьковщине и в Запорожской области (фото, видео)

В ночь на 1 июня россияне вновь массированно атаковали Украину дронами и ракетами — воздушная тревога продолжается в некоторых регионах, в том числе и в столичном.

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В Воздушных силах ВСУ ночью сообщали, в том числе, и об угрозе баллистики — взрывы были слышны в Киеве, а утром — о ракетах в направлении Сум. Также под массированной атакой находился Житомир.

В настоящее время возле городов Сумы, Днепр, Харьков наблюдаются вражеские разведывательные БПЛА, которые могут быть наводчиками вражеских средств поражения. Также в Воздушных силах сообщали о скоростной цели на Днепр.

В Кировоградской области есть разрушение жилой застройки. Руководитель ОВА Андрей Райкович сообщал, что в одной из громад Головановского района повреждено 16 частных домовладений.

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В Головановском районе повреждены 16 частных домов. Фото ОВА

«Разрушены кровли, выбиты окна, двери, повреждены заборы. Обошлось без пострадавших. Прилегающая территория обследуется специалистами», — отмечал глава военной администрации области.

В течение суток захватчики активно били по Запорожской области. По информации главы ОВА Ивана Федорова, в области пострадали четыре человека.

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"Враг совершил 36 авиационных обстрелов по Гуляйполю, Орехову, Долинке, Преображенке, Малиновке, Ольговскому, Полтавке, Новодаровке, Верхней Терсе и Темировке. 281 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковал Запорожье, Приморское, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне и Новодаровку 4 обстрела из РСЗО накрыли Каменское, Щербаки и Чаривне. 180 артударов пришлись по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, МалоїйТокмачки, Чаривного и Новодаровки", - уточнил он.

Местные власти получили 32 сообщения о повреждениях квартир, частных домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

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«Враг атаковал Запорожье по меньшей мере семью „Шахедами“. Россияне ударили по частной застройке. Поврежден дом. Пострадали и объекты критической инфраструктуры. Там произошло возгорание. В результате атаки пострадала женщина. Ей оказывается медицинская помощь», — отметил Федоров.

По данным ГСЧС, в областном центре повреждены частные и дачные дома, производственное здание, котельная и более 10 автомобилей.

Возникли пожары в жилых домах, гаражах и на апроизводственных объектах. Спасатели ГСЧС оперативно ликвидировали все возгорания.

А в Харьковской области в Лозовой острую реакцию на стресс получила 45-летняя женщина. Это произошло во время удара "Шахеда" по учебному заведению, где горела кровля. Также были повреждены дома рядом.

«В Большом Бурлуке и Изюме атаки российских БпЛА повлекли за собой разрушения и пожары админзданий и складов. В Балаклее повреждены частные дома и авто, был небольшой пожар», — добавили в чрезвычайной службе.

По словам Главкома ВСУ Александра Сырского, Запорожская область, как и Сумская, стали местами, где российские захватчики активизировали свои действия.

Фото ОВА

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