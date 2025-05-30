Налет беспилотников на Измаил: уничтожено отделение «Новой почты» (фото, видео)

Во время ночной атаки с воздуха, когда россияне запустили по Украине два «Искандера» и применили 90 дронов-камикадзе, одним из направлений вражеской атаки стала Одесщина.

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В ГСЧС сообщили, что спасатели работали над ликвидацией пожара, возникшего после удара вражеских беспилотников по отделению «Новой почты».

«В результате попадания возник пожар и разрушение отделения „Новой Почты“. Также повреждены грузовые автомобили. Пожар ликвидирован. К счастью, погибших и пострадавших нет», — отметили в чрезвычайной службе.

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Горело Изюмское отделение "Новой почты". Фото ГСЧС

В Изюмской военной администрации добавили, что «Шахеды» атаковали промышленную зону. Удары пришлись по складским помещениям в северо-западной части города.

Россияне ударили по промзоне Изюма дронами-камикадзе. Фото ГВА

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Пожар был ликвидирован, обошлось без жертв. Фото ГСЧС

По предварительным данным, в городе обошлось без жертв и пострадавших.

В «Новой почте» сообщили, что разрушены депо и отделения.

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«По состоянию на 08:30 пожар был полностью остановлен. Мы связываемся с клиентами, чьи посылки были уничтожены в результате российской атаки, в отношении компенсаций. И уже работаем над установкой мобильного отделения, чтобы жители Измаила могли продолжать получать и отправлять необходимые вещи», — говорится в сообщении.

Отделения «Новой почты», в том числе и в Одесской области, не в первое попадают под вражеские удары. Так, предварительная атака произошла в марте этого года.

Фото ГСЧС

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