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«Кровавый спектакль для Трампа»: Вадим Денисенко — о крушении поездов в россии и «украинском следе»
«Подрыв мостов и пассажирских поездов на россии. Моя версия — это исключительно работа ФСБ перед переговорами, — пишет Вадим Денисенко. — Это эдакое повторение каширского шоссе (подрыв жиліых домов осенью 1999 года, который совершили спецслужбы, обвинив чеченцев. — Авт.), только в несколько ином контексте.
1. россия год пыталась натянуть сову на глобус и там, где могла, тулила нарратив «Украина — страна террорист» (это один из двух главных российских нарративов 2024−25 гг.).
2. накануне переговоров в Стамбуле, где россия выкатит неприемлемые условия, нужно сделать контригру, когда все будут говорить не о неприемлемости требований, а о невозможности вести переговоры с «страной-террористом», которая без всякой военной цели уничтожает гражданские поезда.
3. это кровавый спектакль исключительно для одного зрителя: для Трампа. Подрыв поездов в стиле партизанской войны времен Второй мировой — это аргумент пока не вводить более жесткие санкции уже сейчас. Напомню: главная тактическая цель путина — не допустить возможности таких санкций до летних каникул в Вашингтоне.
4. почему никто до сих пор не задал логичный вопрос: если украинцы заложили радиоуправляемую бомбу под опору моста, неужели они, которые взрывали Крымский мост, которые делали уникальные спецоперации, не могли просчитать все последствия от подрыва пассажирского поезда?
5. сейчас началась информационная война «верю — не верю». И главное поле битвы — Европа и США. Для нас это сверхважная битва. От нее зависит ускорение или торможение санкций".
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