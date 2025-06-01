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Жару немного собьют грозы: в первую неделю июня украинцев ждут «африканские» +35
Метеоролог Игорь Кибальчич, ранее рассказывавший, какой будет погода 1 июня, прогнозирует в Украине жаркую погоду в первую неделю лета.
«Начало июня прогнозируется на территории Украины по-летнему теплым с дневными показателями максимальной температуры в пределах +27…+32 °С, на юге в отдельные дни возможно усиление жары до +33…+34 °С. Вместе с этим, периодически будут выпадать дожди, которые будут наиболее интенсивными в западных и северных областях», — отмечает метеоролог.
В понедельник, 2 июня, в западной части страны, днем также в северных областях, ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Днем в отдельных пунктах возможен град и шквалы, 15 — 20 м/с. На остальной территории Украины без осадков. Ночью и утром местами наблюдаться слабые туманы. Ветер ночью переменных направлений, днем преимущественно юго-западный, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью будет +12…+17 °С, днем +22…+27 °С; в южной части ночью +16…+21 °С, днем +26…+31 °С.
Во вторник, 3 июня, в западных, северных и местами центральных областях ожидается неустойчивая погода: пройдут дожди с грозами, местами возможны сильные ливни, град и шквалы 17 — 22 м/с. В южных и восточных регионах без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7−12 м/с. Температура воздуха ночью +15…+21 °С, днем +27…+32 °С, в западных и северо-западных областях +20…+26 °С.
В среду, 4 июня, дожди пройдут в центральных, восточных областях, днем также в Приазовье, Карпатах и Прикарпатье. Местами возможны грозы, в отдельных пунктах град. В других регионах без осадков. Ветер северный, в западных областях юго-восточный, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+18 °С, в северных областях местами +7…+10 °С; днем +22…+27 °С, на юге местами +28…+31 °С.
В четверг, 5 июня, в большинстве областей Украины ожидается стойкая погода, без осадков. Лишь во второй половине дня в западных и северных областях местами пройдут грозовые ливни. Ночью и утром возможен слабый туман. Ветер ночью переменных направлений, днем южное/юго-западное, 5 — 10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 °С, днем +25…+30 °С, на юге и Прикарпатье местами +30…+33 °С.
В пятницу, 6 июня, в западных, центральных и северо-восточных областях ожидаются грозовые дожди, днем местами с градом и шквалами до 17 — 24 м/с. На остальной территории страны преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью будет +13…+19 °С, днем +25…+30 °С, в южных и центральных областях +30…+33 °С.
В субботу, 7 июня, ночью в северных, восточных и центральных регионах, днем в западной части пройдут грозовые дожди, местами значительные. На остальной территории Украины преимущественно без осадков. Ночью и утром возможен слабый туман. Ветер ночью переменных направлений, 3−8 м/с, днем западный с переходом на юго-западный, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +14…+19°С, днем +27…+32°С, на юге местами до +34°С.
В воскресенье, 8 июня, в большинстве западных, северных и центральных областей прогнозируются грозовые дожди, днем местами град и шквалы 17 — 22 м/с. В других регионах без существенных осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 3−8 м/с. Температура воздуха ночью +14…+22 °С, днем в западных и северных областях +17…+26 °С, на остальной территории страны +29…+34 °С.
Напомним, что в июне ожидается несколько периодов с магнитными бурями разной интенсивности: 9−12 июня, 18−21 июня и 27−30 июня.
Фото Pixabay148
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