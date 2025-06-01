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Украина

Грузовики с дронами были припаркованы вблизи аэродромов: детали спецоперации по уничтожению стратегической российской авиации

16:19 1 июня 2025
Атака дронов на аэродромы России готовилась полтора года

Служба безопасности Украины провела масштабную спецоперацию под названием «Паутина», нанеся удар по стратегической авиации россии. По данным источников, 1 июня украинские ударные дроны атаковали аэродромы «Белая», «Дягилево», «Оленья» и «Иваново», уничтожив более 40 самолетов, среди которых А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Как сообщает военный и журналист Петр Шуклинов, операция была тщательно спланирована: ударные дроны были тайно доставлены дальнобойными грузовиками и запущены непосредственно с них вблизи аэродромов. По команде главы СБУ Василия Малюка, беспилотники одновременно поднялись в воздух и нанесли сокрушительный удар, не оставив российским военным шансов на оборону.

По предварительным оценкам, ущерб врага превышает 2 миллиарда долларов. Видео с места событий демонстрирует масштабный пожар на аэродроме «Белая», что подтверждает успешность операции. Источники в СБУ сообщают, что атаки на российские аэродромы продолжаются и количество уничтоженных самолетов может возрасти.

Эта спецоперация стала беспрецедентной в истории спецслужб, показывая новый уровень тактического мастерства украинских сил безопасности. российские военные впервые почувствовали подлинное значение слова «демилитаризация», пишет Шуклинов.

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Как сообщил журналист Андрей Цаплиенко, спецоперацию «Паутина», в результате которой СБУ поразила 41 самолет стратегической авиации россии, готовили более полутора лет. Контролировал ход операции лично Президент Украины, Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский. А реализовывал замысел Василий Малюк и коллектив СБУ.

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«Как рассказывают наши источники, эта операция была сверхсложной с логистической точки зрения. СБУ сначала переправила к россии fpv-дроны, а впоследствии — мобильные деревянные домики. Позже на территории россии дроны были спрятаны под крыши домиков, размещенных уже на грузовых автомобилях. В нужный момент крыши домиков дистанционно открыли, дроны полетели поражать российские бомбардировщики. У нас есть уникальные фото, где видно, как именно готовили дроны к атаке на военные аэродромы. Источники в СБУ подчеркивают, что люди, которые принимали участие в этой исторической спецоперации, уже давно находятся в Украине. Так что если путинский режим показательно задержит кого-то, то это будет очередной постановкой для внутренней аудитории», — сообщил он.

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Как ранее сообщалось, украинские военные над Азовским морем уничтожили самолет А-50.

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