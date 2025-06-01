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Горят самолеты на четырех военных аэродромах в России: что известно о массированной атаке дронов по стратегической авиации оккупантов
В Мурманской области страны-агрессора местные жители говорят о взрывах на аэродроме «Оленья». Об этом сообщают российские паблики.
Как сообщает Telegram-канал «Оперативний ЗСУ» со ссылкой на местных, на «Оленье» произошло не менее 10 «хлопков». Сообщается о поражении составов ГСМ.
Как сообщает «Бабель» со ссылкой на источники, в россии также под ударом на аэродроме «Белая» в Иркутской области оказались более 40 самолетов, среди них — А-50, Ту-95 и Ту-22 М3. Это спецоперация СБУ. Сейчас дроны СБУ нацеливаются на российские самолеты, атакующие Украину. Спецоперацию назвали «Паутина». Ее последствия — более 2 млрд долларов убытков для российской авиации.
По информации российских пабликов, дроны, уничтожаемые российскими бомбардировщиками, взлетают прямо с обычной фуры на заправке.
Кроме того, под атакой оказался российский аэродром «Дягилево» в Рязани. Об этом сообщают местные паблики.
По данным Telegram-канала «ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS», СБУ отработала сегодня сразу по 4 военным аредромам россии. В настоящее время самолеты горят на аэродромах «Белая», «Дягилево», «Оленья» и «Иваново».
Telegram-канал «Байрактор News» сообщает, что с авиабазы «Энгельс-2» все самолеты подняты в небо. В городе продолжает действовать угроза беспилотников, оккупанты пытаются спасти авиацию.
Отметим, что это впервые, когда дроны атаковали Сибирь. Российский милблогер Fighterbomber назвал этот день черным днем дальней авиации россии.
Власти Мурманской и Иркутской областей подтвердили атаку беспилотников, сообщают российские СМИ.
«Источник, откуда были выпущены дроны, уже блокирован», — сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
По данным Telegram-канала Baza, водитель фуры, наполненной беспилотниками, атаковавшими «Оленью» мог не знать о грузе. Мужчина задержан. Фура остановилась у заправки у въезда в город. Через некоторое время прямо из кузова стали вылетать беспилотники, которые затем атаковали различные объекты.
Позже появилась информация, что поражен аэродром в Воскренске в Подмосковье.
Как писали «ФАКТЫ», в конце мая российские оккупанты применяли стратегическую авиацию с аэродрома «Оленья» для массированной воздушной атаки по Украине. Тогда вражеские Ту-95 запускали по разным регионам Украины крылатые ракеты.517
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