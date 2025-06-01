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Происшествия

Россияне ударили по учебному центру Сухопутных войск ВСУ: есть погибшие

12:49 1 июня 2025
Сухопутные войска сообщают о погибших и раненых. Фото из Википедии

Во время вражеской атаки с воздуха 1 июня россияне нанесли ракетный удар по расположению одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВС Украины.

В Сухопутных войсках сообщили, что по состоянию на 12:50 известно о 12 погибших и более 60 раненых.

«Отмечаем, что никаких построений или массовых сборов личного состава не проводилось. После объявления сигнала воздушной тревоги большинство личного состава находилось в укрытиях. Пострадавшим предоставляется вся необходимая квалифицированная медицинская помощь», — говорится в сообщении командования.

Создана комиссия и назначено служебное расследование. Отмечается, что в случае установления того, что к гибели и травмированию военнослужащих привели действия или бездействие должностных лиц, виновные будут привлечены к строгой ответственности.

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Напомним, что 20 мая враг нанес ракетный удар по полигону в Сумской области. Тогда погибли 6 военных, еще более 10 получили ранения. В том районе не один день работал российский разведывательный дрон, который и скорректировал удар «Искандером».

Фото из Википедии

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