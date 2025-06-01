Агенты СБУ провезли на территорию рф 150 малых ударных дронов: Бутусов о деталях спецоперации по уничтожению российской стратегической авиации

Журналист Юрий Бутусов прокомментировал масштабную атаку дронов на аэродромы в россии.

«Впервые в мировой истории основные силы стратегической авиации, носители ядерного оружия, разгромлены прямо на своих базах групповым ударом дронов. Выдающаяся диверсионная операция Слухбы безопасности Украины войдет во все учебники военной истории, поскольку это поражение россии — одно из самых дорогих по последствиям и стоимости потерь, которое серьезно уменьшает количество стратегических ядерных сил рф.

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На данный момент, согласно данным наших источников, зафиксировано поражение 41 самолета стратегической и военно-транспортной авиации вс рф на четырех базах. Часть дронов атаковали с автодоводкой цели, результаты их ударов будут определены с помощью космических снимков.

Группа агентов СБУ провезла на территорию рф 150 малых ударных дронов и 300 боеприпасов. 116 дронов поднялись в воздух.

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Управление дронами осуществлялось через российские телекоммуникационные сети, с применением авто доводки.

Несколько мобильных точек взлета на территории рф были расположены возле баз российской стратегической авиации.

Дроны атаковали с малого расстояния днем в глубоком тылу врага. Авиабазы были прикрыты значительными силами ПВО — зенитно-ракетными системами, системами РЭБ, дежурными патрулями со стрелковым оружием. Но россияне ожидали ночные удары тяжелыми большими ударными дронами, которые хорошо заметны в воздухе, и не ожидали атаки малых квадрокоптеров днем.

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Особенно успешной была атака на базу стратегических ракетоносителей Ту-95 на базе «Оленья», дроны точно поразили заправленные топливные баки и значительное количество самолетов сгорело дотла.

Операция такого масштаба и с таким колоссальным экономическим и военным эффектом, на таком высоком технологическом уровне не имеет аналогов в мире.

Очень важно, что агенты СБУ успешно вернулись в Украину. Никаких потерь Украина не понесла.

Последствия:

- Уничтожена боевая техника на миллиарды долларов;

- уничтожены стратегические самолеты, которые россия не производит.

- ослаблены ударные возможности врага, поскольку эти самолеты были важным компонентом постоянных террористических атак по украинским городам.

- врагу придется потратить большие средства на усиление обороны своих баз и объектов.

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Да, за такие достижения надо отмечать высшей государственной наградой. Можно ли давать второго Героя Украины руководителям СБУ? Потому что результаты того стоят.

Герои, которые непосредственно выполнили такое историческое задание и вернулись с победой, безусловно, высшее звание заслужили", — написал он.

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