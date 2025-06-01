Ядерное оружие превращают просто в склад будущих ядерных отходов: эксперт о предварительных результатах атаки дронов на российскую авиацию

Эксперт программы «Международная и внутренняя политика» аналитического центра Украинский институт будущего Игар Тышкевич прокомментировал атаку дронов на российские аэродромы и рассказал о ее предварительных результатах.

ВІДЕО ДНЯ

«Атака на ядерную триаду рф — три группы выводов

Украина атаковала аэродромы базирования стратегической авиации рф. Это стало полной неожиданностью для российских военных и для Кремля. Характер атаки, её специфика и выбор целей позволяет предположить, что результаты проявятся сразу в нескольких областях — от настроений в обществе до международной политики. Почему так? Давайте разбираться

Суть целей и специфика атаки.

РЕКЛАМА

По состоянию на сейчас (16−02, 1.06) известно об атаке на пять аэродромов и, возможно пункту базирования ядерных подводных лодок Северного Флота рф. То есть это атака на «ядерную триаду России». При этом для атаки использовались «контейнеры-матки» — контейнеры с множеством FPV дронов внутри. Которые, собственно, и атаковали цели на территории рф.

При этом российская система ПВО на аэродромах оказалась абсолютно бессильной — ЗРК «Панцирь» против FPV неэффективен, средства РЭБ либо отсутствовали либо не работали.

В результате на момент написания текста сообщено о поражении как минимум 27 самолётов Ту-95. И. возможно ядерного ракетного крейсера в Североморске. А так же повреждении нескольких А-50 и Ту-22М3.

РЕКЛАМА

Для понимания болезненности атаки приведу данные о количестве таких самолётов на вооружении РФ. Вся авиационная составляющая российской ядерной триады состоит (или состояла) из 58 самолётов Ту-95, 16 Ту-160 и 58 Ту-22М3. Самолётов ДРЛО А-50 на вооружении РФ было 10 штук (разных модификаций).

То есть удар очень болезненный.

Первый результат — российско-украинская война.

Для ракетных атак рф использовала наземные комплексы (те же Искандер), корабельные группировки в Чёрном и Касписком морях, а так же авиацию. Но ракет к комплексам «Искандер» не так много. России приходится закупать ракетные комплексы и боеприпасы в КНДР и Иране. С корабельными запусками тоже не всё гладко — черноморский флот РФ вынужден был бежать из Севастополя в Новороссийск. А там инфраструктура хуже. В том числе и в вопросах обслуживания ракетного вооружения кораблей.

РЕКЛАМА

Оставалась авиация как наиболее гибкая система планирования и нанесения ракетных ударов. В конце концов, именно Россия смогла наладить относительно массовый выпуск именно ракет авиационного базирования. В конце концов, они дешевле ракет «Искандер» или «Калибр».

То есть Россия вынуждена будет искать иные варианты для организации воздушных атак на Украину.

Второй результат — общественное мнение в рф.

Удар по аэродромам стратегической авиации (а возможно и удар по базам подводных лодок) — это удар по самолюбию «рядового россиянина». И по своим потенциальным масштабам он превышает взрыв дрона над Кремлём или даже атаку на Курскую область. Граждане рф привыкли «гордиться» своей страной как ядерной державой, считая что ядерная триада россии (как комплекс систем вооружения) — неуязвима и мощна. Но в один день их страна лишилась существенной части этой системы. Причем в местах базирования, которые более чем на 4 тысячи км удалены от границы с Украиной. Это пощёчина, которую российская пропаганда вынуждена будет купировать достаточно долго. Если не получится — один из факторов (но не основной и не единственный — тут не стоит выдавать желаемое за действительное) для возможной дестабилизации ситуации. Или, как минимум, уменьшению уровня доверия к политическому и военному руководству.

Кроме того, атака с использованием «контейнеров-маток» — это фактор расширения истерии и шпиономании. Проще говоря, рядовой россиянин даже в глубине своей страны не уверен что его город не окажется под атакой.

То же самое касается высшего руководства страны. Ведь нет гарантии, что схожий контейнер не стоит на какой-нибудь площадке, например, на Валдае или на складах на Рублевке.

И, наконец, третий результат — геополитический

Российские амбиции на статус глобальной супердержавы основывались на мифе про «вторую армию мира». То, что рф «завязла» в Украине уже принесло результаты. Например:

• Турция активно расширила свою зону влияния на Кавказе, в Сирии, в Африканских странах.

• Китай де-факто выдавил рф из Центральной Азии и существенно ограничил российскую экспансию в Африке.

• В конце концов, Китай и США подготавливают почву к диалогу о будущем многополярного мира. Но если в 2021 году и в Вашингтоне и в Пекине рассматривали Москву как один из полюсов нового миропорядка, то сегодня лишь как региональную супердержаву.

Тем не менее, у россии оставался еще один козырь — ядерное оружие и российская ядерная триада. Атака на стратегическую авиацию рф, если подтвердиться вывод из строя хотя бы 20 бортов Ту—95 уже лишает россию преимущества перед КНР по количеству бортов стратегической авиации. (преимущества перед США россия и так не имела). Повторение таких атак снижает уровень российской ядерной угрозы. Кремль может козырять количеством боеголовок. Но если нет средств их доставки, ядерное оружие превращается в просто склад будущих ядерных отходов. Это прекрасно понимают и в Вашингтоне и в Пекине.

Поэтому, думаю, активно анализируют характер и эффективность украинской атаки. А позже будут вносить изменения в свои планы на случай эскалации. Например, разработку механизмов уничтожение носителей ядерного оружия. Тех же китайских контейнеров на российской территории одномоментно находится несколько десятков тысяч штук.

С другой стороны, для всех ядерных держав встает вопрос защиты своих объектов. А это работа на годы вперед. Просто меняется характер современной войны и Украина это в очередной раз продемонстрировала.

И, наконец, переговоры 2 июня. Думаю, вы догадались, что прогресса там уж точно не будет. Идеальный для нас вариант — выход рф из процесса. Но русские на это вряд ли пойдут. С другой стороны их шантаж летней кампанией и усилением давления на фронте выглядит уже иначе. Ведь могут быть новые асимметричные действия украинской стороны.

Но вот что точно будет — массированная ракетная атака в ближайшие дни. Поэтому внимательно к сигналам воздушной тревоги", — написал он.

Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.

472

Читайте нас в Facebook