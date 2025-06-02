Враг атаковал ряд областей Украины: в Херсонской области погибли три человека, в Харькове есть пострадавшие

Россияне продолжают обстреливать Украину. После сравнительно тихой ночи утро 2 июня оказалось в Украине тревожным: в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу.

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«В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения. Просим всех жителей столицы немедленно направляться к ближайшим укрытиям и оставаться там до завершения тревоги», — говорилось в сообщении.

В Воздушных силах ВСУ также сообщили об угрозе применения врагом баллистического вооружения с северо-востока. К сожалению, сообщения оказались небезосновательными: под утро 2 июня в Харькове раздались взрывы. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

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«Две баллистические ракеты сегодня утром прилетели прямо в жилой район Харькова. Одна — возле многоэтажного дома. Другая — ударила в дорогу, буквально в нескольких десятках метров от школы. Когда стоишь у этой воронки — осознаешь, насколько все могло быть иначе. Еще несколько метров — и удар пришелся бы в здание. Еще несколько минут — и на дороге уже были бы машины, автобусы. Это настоящее чудо, что обошлось без жертв», — написал он.

По словам Терехова, в результате российской атаки беспилотниками по Холодногорскому району Харькова повреждено здание гражданского предприятия, несколько частных домов и автомобили.

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В свою очередь, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате атаки пострадали шесть человек, среди них — двое детей. Медики оказывают им необходимую помощь.

Также россияне атаковали ряд других областей. Пострадала, в частности, Днепропетровская область.

«Агрессор с вечера, ночью и утром не оставлял в покое Никопольщину. Совершал артобстрелы, применял дроны-камикадзе, сбрасывал боеприпасы из БпЛА. Под ударом находились Никополь и Марганецкая громада. Пострадали трое мужчин 68, 51 и 72 лет. Все госпитализированы в состоянии средней тяжести. Повреждены медучреждение, пожарная часть, магазин. Задело и линию электропередач», — сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Также враг атаковал Запорожскую область. Об этом сообщил руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров.

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«5 человек погибли, 9 — получили ранения в результате вражеских атак на Запорожскую область. В течение суток оккупанты нанесли 593 удара по 16 населенным пунктам Запорожской области. Враг нанес 1 ракетный удар по Запорожью. Враг совершил 12 авиационных обстрелов по Терноватом, Каменском, ГуляйполЮ, ЖелезнодорожномУ, Копани. 351 БпЛА разной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Лобково, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Волшебное, Новодаровку, Васиновку. 6 обстрелов из РСЗО накрыли Каменское, Новодаровку, Малую Токмачку и Луговское. 223 артудары пришлись по территории Беленького, Лобкового, Каменского, Гуляйполя, Железнодорожного, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Волшебного и Новодаровки» , — сообщил он.

Руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил об артиллерийском обстреле врагом ряда населенных пунктов области.

«Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 3 многоэтажки и 7 частных домов. Также оккупанты изуродовали газопроводы, станцию техобслуживания, складские помещения, хозяйственные сооружения, гараж, сельхозтехнику и частные автомобили. Из-за российской агрессии 3 человека погибли, еще 19 — получили ранения, из них — 2 ребенка. Во время ночной дроновой атаки Силы противовоздушной обороны над территорией нашей области уничтожили 1 „Shahed-131/136“», — сообщил он.

Также в течение суток не прекращалось противостояния на поле боя, в которых враг понес тяжелые потери.

Как писали «ФАКТЫ», днем ранее от обстрелов пострадала Кировоградская, Харьковская и Запорожская область.

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