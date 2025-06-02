Пенсии в июне: кто сможет получить надбавки

В отличие от ведущего Игоря Кондратюка, который получает, по его словам, «достаточно приличную пенсию», большинство украинцев на заслуженном отдыхе имеют куда меньшие выплаты.

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В июне ситуация, к сожалению, не изменится, но некоторые категории пенсионеров смогут получить надбавки. Об этом пишут «Факты ICTV».



Другими словами, пенсии в Украине с 1 июня возрастут для тех пенсионеров, которым исполнилось 70, 75 и 80 лет. Они доплату получат автоматически, так что обращаться никуда не нужно.

Прибавки к пенсии для лиц 70, 75 и 80 лет будут такими:

570 грн — кому исполнилось 80 лет;

456 грн — кому от 75 до 79 лет;

300 грн — для лиц в возрасте 70−74 лет.

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Главное условие, чтобы получить доплату — пенсия не должна превышать 10340,35 грн.

Для нескольких категорий граждан, в частности для ВПЛ и украинцев, находящихся на временно оккупированных территориях или за рубежом, Кабмин упростил механизм получения пенсий. Так, они смогут это сделать в любом уполномоченном банке, а не только в Ощадбанке, как это было до этого.

Выбрать другое финансовое учреждение можно как лично в отделении Пенсионного фонда Украины, так и онлайн через веб-портал ПФУ или непосредственно в новом банке.

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Также украинцам станет проще засчитать свой страховой стаж, полученный за границей, сообщили в Минсоцполитики.

«Благодаря принятому ранее закону и постановлению, разработанному Минсоцполитики, отныне стаж, который украинцы приобретают за границей, будет включен для определения права на пенсию по возрасту в Украине», — говорится в сообщении.

Если раньше человек, проработав в Украине 25 лет и еще 5 лет — за границей, до соответствующего решения не имел права на назначение пенсии по возрасту, то теперь он сможет перенести эти 5 лет страхового стажа за границей в свой стаж в Украине.

Итак, подводя итоги, какими будут пенсии с 1 июня 2025 года, можно заметить, что они не изменятся для большинства категорий граждан, если не учитывать надбавки для людей 70, 75 и 80 лет.

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Вместе с тем, напомним, что, начиная с сентября часть пенсионеров будет получать дополнительно по 2 тысячи гривен ежемесячно.

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