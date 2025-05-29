Начиная с сентября, некоторые украинцы начнут получать дополнительно по 2 тысячи грн ежемесячно: кому повезет

В отличие от ведущего Игоря Кондратюка, получающего «достаточно приличную пенсию», большинство украинцев на заслуженном отдыхе получают куда меньшие выплаты.



В то же время, правительство работает над тем, чтобы увеличить выплаты украинцам — как заработную плату, так и пенсии. Об этом заявил министр образования и науки Оксен Лисовой во время конференции «Образование новой Украины», передает УНИАН.



По его словам, получено поручение президента проработать варианты повышения зарплат для учителей (а благодаря этому впоследствии будут увеличены и пенсии).

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В МОН прорабатывают варианты возможностей пересмотра зарплат для учителей, несмотря на нехватку денег.

«В целом на выполнение соответствующей статьи закона об образовании нам нужно более 300 млрд гривен. Безусловно, сейчас, во время войны, мы не находим такой суммы. В бюджете 2025 нам удалось найти на выполнение поручения президента и усилиями премьер-министра 12 млрд гривен дополнительных» , — сказал он.

В министерстве считают, что этой суммы достаточно для доплат 1000 гривен в первом полугодии и 2000 гривен с 1 сентября для каждого украинского учителя.

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«Есть поручение президента прорабатывать сейчас решение повышения заработной платы. У нас есть несколько сценариев: по упрощению структуры заработной платы, по выводу заработной платы как инструмента мотивации для профессионального роста. Есть ряд сценариев, но самый дешевый сценарий начинается с 40 млрд гривен дополнительного финансирования. И мы с правительством работаем над этой целью. И надеюсь, что мы найдем решение», — добавил министр.

Напомним, в Украине выросла средняя зарплата. За 2024 год она составила 17486,60 гривен, что на 22,2% больше, чем в 2023 году (14308,46 гривен). Этот показатель применяется также для расчета пенсий.

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