Новое партнерство с ELK Studios: в Casino.ua рассказали детали

Онлайн платформа Casino.ua сообщила о новом партнерстве с ELK Studios. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

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Casino.ua и партнерство с ELK Studios. Фото пресс-службы

«Уникальный стиль, глубина и качество реализации ELK Studios прекрасно дополняют нашу платформу», — прокомментировал директор Casino.ua Александр Бабенко.

По его мнению, это сотрудничество открывает новые перспективы для украинского рынка онлайн-игр.

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В Casino.ua подчеркивают, что сотрудничество с ELK Studios является важным шагом в развитии платформы, которая ориентирована на качественный контент и высокий уровень пользовательского опыта.

Стоит добавить, что ELK Studios работает на рынке с 2013 года и специализируется на кроссплатформенных слотах с высоким графическим качеством и инновационными механиками.

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