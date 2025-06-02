Хочет быть первым: стала известна «странная» причина, почему Леонардо Ди Каприо решил жениться

Почти сразу после того, как Виттория Черетти снялась топлесс для французского Vogue, жених модели, актер Леонардо Ди Каприо, заявил о желании жениться на ней.

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Но на самом деле не фото в «стиле ню» повлияло на решение Лео, рассказал СМИ инсайдер.



Спешка звезды «Титаника», по его словам, обоснована не только чувствами, но и соперничеством с Брэдли Купером. По словам инсайдера, между Купером и Ди Каприо, часто возникают «глуповатые» соревнования из-за того, у кого лучше дом, больше машина, более красивая девушка.

«Для него очень важно наконец-то увидеть в Виттории жену — по крайней мере, он так говорит. Многие считают, что дело не только в романтических отношениях, но и в том, что происходит между Брэдли и Джиджи. Ходят слухи, что Брэдли вот-вот женится на Джиджи, и, без сомнения, Лео тоже их слышал», — поделился инсайдер.

Раньше Ди Каприо и Купер были друзьями. Однако после того, как Брэдли начал встречаться с Джиджи Хадид, их общение сошло на нет. Ведь еще в 2022 году ходили слухи, что у Джиджи и Лео роман.

«Дружба уже не та, что раньше, потому что Джиджи пришла и испортила настроение, ведь они оба с ней встречались, и, очевидно, ее роман с Лео закончился не очень хорошо. Она обвинила Лео в том, что он его использовал», — добавил анонимный источник.

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При этом стоит отметить, что Ди Каприо, по-видимому, действительно любит Черетти. Друзья актера отмечают, что он впервые за многие годы серьезно стал говорить о свадьбе. Он наконец-то увидел в своей спутнице не просто очаровательную девушку, а ту, с которой хочет быть вместе.

Витория тоже готова перевести их отношения на следующий уровень и ждать вечно она не станет. Черетти уже намекнула избраннику, что если он не готов к шагу вперед, ей придется посмотреть свои приоритеты. Лео согласился с любимой, что стало большим сюрпризом для окружающих, ведь раньше Ди Каприо избегал каких-либо обязательств.

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К тому же в последнее время актер заметно изменился — похудел, покрасил волосы и бороду. Инсайдеры рассказывают, что делает он это также из-за страха потерять молодую любимую.

Ди Каприо и Виттория Черетти встречаются уже два года. Для ярого холостяка это действительно долгий срок. Кроме того, модели, наконец, удалось разрушить «закон 25» — по неофициальному «правилу Лео» он никогда не встречался с женщинами старше этого возраста, а Виттории уже 26 лет. А недавно стала появляться информация о том, что актер уже готов жениться на своей любимой и намерен сделать это как можно быстрее.

Напомним, давняя подруга Ди Каприо Кейт Уинслет уже давно призвала актера изменить свой холостяцкий образ жизни и сделать следующий шаг со своей нынешней девушкой, моделью Витторией Черетти.

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