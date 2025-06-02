Мольфар Макс Гордеев рассказал, как сложится новая неделя для представителей всех знаков зодиака.

А расклад по картам Таро подсказывает, какие радости и проблемы могут привлечь внимание завтра, 3 июня.

ВІДЕО ДНЯ

Овен — «Восьмерка Жезлов»

У Овнов стремительное движение вперед. Все, что вы будете завтра делать, будет двигаться с особенной легкостью и результативностью. Ваши мысли станут ясными, решения быстрыми, а действия точными.

Совет карт — Воспользуйтесь шансом взять под контроль ход любого дела и управлять своей энергией.

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Телец — «Тройка Кубков»

Для Тельцов день станет настоящим праздником души. Пора позволить себе искреннюю радость и наслаждение — будь то встреча с друзьями, получение подарков или просто приятное время в кругу близких.

Совет карт — стоит поделиться своим счастьем с окружением, и оно вернется к вам вдвойне.

Близнецы — «Мир»

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Для Близнецов открывается возможность завершить важный внутренний этап. Это день достижения гармонии с собой, а также устойчивости и предсказуемости.

Совет карт — Освободитесь от иллюзий и уверенно смотрите в будущее.

Рак — «Повешенный»

Перед Раками предстанет непростой выбор. Возможно, вам придется уступить свои интересы ради чего-то большего или, наоборот, отказаться от роли жертвы и взять судьбу в собственные руки.

Совет карт — Следует обязательно прислушиваться к внутреннему голосу.

Лев — «Рыцарь Жезлов»

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Львы ощутят в себе мощную волну энергии и желание действовать. Однако будьте осторожны: чрезмерная импульсивность может сыграть с вами злую шутку.

Совет карт — Стоит направить свои силы в конструктивное русло и не спешить с далекими планами.

Дева — «Луна»

Для Дев день будет полон тайн и неоднозначных сигналов. Вам следует более четко отделять реальные ощущения от иллюзий.

Совет карт — Нужно помнить, что внутренние страхи существуют только в нашем воображении, и они исчезнут, если вы научитесь их распознавать.

Скорпион — «Семерка Пентаклей»

Скорпионам терпения и выжидательная тактика могут принести больше пользы, чем активные действия. Наблюдайте, анализируйте, но не торопитесь — зрелость ситуации наступит вскоре.

Совет карт — Стоит хорошо продумать следующий шаг, но пока не вмешиваться в ситуацию.

Стрелец — «Четверка Мечей»

Стрельцам необходимо взять паузу и найти время для восстановления. Медитация или тишина помогут вам перезагрузиться и начать все с нуля.

Совет карт — Не спешите, передышка поможет вам вернуться к делам с новыми силами.

Козерог — «Рыцарь Мечей»

От Козерогов день потребует решимости, скорости и полной концентрации. Преодолейте внутреннюю инерцию и идите вперед с полной самоотдачей.

Совет карт — Не позволяйте себе отвлекаться — от вашей собранности будет зависеть результат.

Водолей — «Девятка Пентаклей»

Водолеи почувствуют результаты своего труда и получат заслуженное удовольствие. Вы сможете позволить себе насладиться гармонией, уютом и красотой своего окружения.

Совет карт — Вам стоит похвалить себя: вы создали пространство, где по-настоящему комфортно.

Рыбы — «Правосудие»

От Рыб день потребует честности — прежде всего перед собой. Возможно, придется принимать важное решение, взвесив все «за» и «против». Двигайтесь вперед и у вас все будет хорошо.

Совет карт — Старайтесь действовать справедливо, и в ответ получите уважение не только от окружающих, но и от собственной души.

Также предлагаем гороскоп на новую неделю от очаровательного украинского таролога.

Напомним, что известная астролог Людмила Булгакова специально для читателей «ФАКТОВ» составила прогноз на июнь 2025 года для всех знаков зодиака.

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