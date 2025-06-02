Унитаз будет пускать солнечные зайчики: очищаем сантехнику по методу «Марии Таран»

Подобно Мелиссе Мейкер женщина по имени Taryn Maria (некоторые украинцы обращаются к ней как «Мария Таран») ведет блог для домохозяек и знает, что быстрая очистка сантехники интересует хозяек во многих странах.

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А одно из своих видео Мария даже посвятила очищению унитаза, страдающего «жестокой» водой.

«Если у вас водопроводная вода не слишком качественная, то в унитазе очень быстро накапливается известковый налет, ржавчина и на стенках унитаза внутри появляются ржавые подтекания. И чтобы все это очистить, нам понадобится всего 1 ингредиент. И это лимонная кислота», — обращается Мария к подписчикам.

Количество лимонной кислоты, по ее словам, будет зависеть от налета.

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Приготовить раствор можно в старом чайнике, ведь там из-за нагрева или кипячения воды тоже регулярно накапливается известковый налет.

Готовый раствор Мария понемногу выливает в унитаз.

«Пытаюсь лить не на стенки чаши, а именно в воду», — объясняет она.

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Если на стенах унитаза есть налет и ржавые подтекания, то следует взять ерш и тоже добавить к процессу отделки.

Еще лучше бросить унитаз с лимонной кислотой в нем на ночь.

Как отмыть унитаз от мочевого камня

После того, как лимонная кислота подействует, Мария советует смыть унитаз. Небольшие кусочки налета смоются.

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Чтобы очистить до конца чашу унитаза внутри хозяйки использует соду.

«Насыпаю ее на стены и очищаю унитаз ершиком. Для дополнительной дезинфекции можно использовать перекись водорода», — добавляет эксперт.

В результате унитаз чистый, беленький, и даже «пускает зайчики» в солнечную погоду.

Напомним, «ФАКТЫ» писали, какой трюк сантехники скрывают от потребителей, и который позволяет легко прочистить забитый унитаз через несколько минут.

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