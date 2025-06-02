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- 16:48 Унитаз будет пускать солнечные зайчики: очищаем сантехнику по методу «Марии Таран»
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Унитаз будет пускать солнечные зайчики: очищаем сантехнику по методу «Марии Таран»
Подобно Мелиссе Мейкер женщина по имени Taryn Maria (некоторые украинцы обращаются к ней как «Мария Таран») ведет блог для домохозяек и знает, что быстрая очистка сантехники интересует хозяек во многих странах.
А одно из своих видео Мария даже посвятила очищению унитаза, страдающего «жестокой» водой.
«Если у вас водопроводная вода не слишком качественная, то в унитазе очень быстро накапливается известковый налет, ржавчина и на стенках унитаза внутри появляются ржавые подтекания. И чтобы все это очистить, нам понадобится всего 1 ингредиент. И это лимонная кислота», — обращается Мария к подписчикам.
Количество лимонной кислоты, по ее словам, будет зависеть от налета.
Приготовить раствор можно в старом чайнике, ведь там из-за нагрева или кипячения воды тоже регулярно накапливается известковый налет.
Готовый раствор Мария понемногу выливает в унитаз.
«Пытаюсь лить не на стенки чаши, а именно в воду», — объясняет она.
Если на стенах унитаза есть налет и ржавые подтекания, то следует взять ерш и тоже добавить к процессу отделки.
Еще лучше бросить унитаз с лимонной кислотой в нем на ночь.
Как отмыть унитаз от мочевого камня
После того, как лимонная кислота подействует, Мария советует смыть унитаз. Небольшие кусочки налета смоются.
Чтобы очистить до конца чашу унитаза внутри хозяйки использует соду.
«Насыпаю ее на стены и очищаю унитаз ершиком. Для дополнительной дезинфекции можно использовать перекись водорода», — добавляет эксперт.
В результате унитаз чистый, беленький, и даже «пускает зайчики» в солнечную погоду.
Напомним, «ФАКТЫ» писали, какой трюк сантехники скрывают от потребителей, и который позволяет легко прочистить забитый унитаз через несколько минут.39
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