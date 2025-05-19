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Ванна будет как новая: эксперт Мелисса рассказала, как придать блеск старой сантехнике без чрезмерных затрат
Эксперт Мелисса Мейкер, посоветовавшая хозяйкам использовать во время стирки вилку, уверена, что даже старая ванна может засиять, если правильно подойти к ее чистке.
Об этом она рассказала в одном из своих видео.
«Домашнее чистящее средство, приготовленное из подручных компонентов, не только эффективно удаляет загрязнение, но и безопасно для поверхности сантехники» , — считает эксперт.
По словам Мелиссы, добиться сияющей чистоты можно без затрат на дорогостоящую бытовую химию. Все, что нужно — это стиральный порошок с большими гранулами (400 граммов) и один пакетик борной кислоты. Эти ингредиенты давно полюбились опытным хозяйкам за простоту и действенность.
Для приготовления смеси необходимо смешать порошок и борную кислоту в сухой банке с плотно закрытой крышкой. Полученного объема хватит на несколько процедур.
Перед применением важно подготовить поверхность: ванну следует облить горячей водой. Затем на влажную поверхность равномерно нанести домашний порошок, оставив его на 20 минут. После этого очистить ванну мягкой стороной губки и тщательно смыть остатки средства.
Результат, по словам эксперта, будет заметен сразу: даже старая ванна приобретает заметный блеск и чистоту, что не уступает результату после использования профессиональной химии.
Напомним, ранее Мелисса Мейкер дала совет, как использовать белый уксус для очищения унитаза.1416
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