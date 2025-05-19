41.30 / 41.70 46.50 / 46.90
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Клуб потребителей

Ванна будет как новая: эксперт Мелисса рассказала, как придать блеск старой сантехнике без чрезмерных затрат

10:55 19 мая 2025
Мелисса Мейкер, фото скриншот видео

Эксперт Мелисса Мейкер, посоветовавшая хозяйкам использовать во время стирки вилку, уверена, что даже старая ванна может засиять, если правильно подойти к ее чистке.

Об этом она рассказала в одном из своих видео.

«Домашнее чистящее средство, приготовленное из подручных компонентов, не только эффективно удаляет загрязнение, но и безопасно для поверхности сантехники» , — считает эксперт.

По словам Мелиссы, добиться сияющей чистоты можно без затрат на дорогостоящую бытовую химию. Все, что нужно — это стиральный порошок с большими гранулами (400 граммов) и один пакетик борной кислоты. Эти ингредиенты давно полюбились опытным хозяйкам за простоту и действенность.

Для приготовления смеси необходимо смешать порошок и борную кислоту в сухой банке с плотно закрытой крышкой. Полученного объема хватит на несколько процедур.

РЕКЛАМА

Перед применением важно подготовить поверхность: ванну следует облить горячей водой. Затем на влажную поверхность равномерно нанести домашний порошок, оставив его на 20 минут. После этого очистить ванну мягкой стороной губки и тщательно смыть остатки средства.

Результат, по словам эксперта, будет заметен сразу: даже старая ванна приобретает заметный блеск и чистоту, что не уступает результату после использования профессиональной химии.

Напомним, ранее Мелисса Мейкер дала совет, как использовать белый уксус для очищения унитаза.

РЕКЛАМА

1416

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Эктор Хименес-Браво

Решался долго: Эктор Хименес-Браво шокировал сеть

Дарья Пономаренко из Черкасс вошла в Книгу рекордов Гиннеса. Фото Фейсбук

Не побоялась упасть с 4-метровой высоты: школьница из Украины впервые установила рекорд Гиннеса в пилонном спорте

Виноград

Разбросайте под виноградом весной: это точно гарантия рекордного урожая

Юрист рассказала, какое имущество могут отобрать у уклониста

Квартиру отберут, но телевизор и зубную щетку оставят: какого имущества имеют право лишить уклониста в условиях военного положения

Следующий материал
Новости партнеров