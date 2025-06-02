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Украинцев будут готовить к защите страны в рамках программы нацсопротивления: подготовлен важный документ
В Украине в рамках внедрения системы национального сопротивления, призванной обеспечить подготовку общества к вызовам войны, в понедельник, 2 июня, в Верховной Раде зарегистрирован соответствующий законопроект.
Об этом заявила заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук.
«Нацсопротивление — это о мире. Ибо настоящий мир имеет за спиной силу общества» , — отметила она.
По ее словам, это важный шаг к системной готовности всего общества к защите государства.
Предполагается, что подготовку будут проходить разные категории граждан, как мужчины, так и женщины.
Подготовка будет проходить как добровольно, так и в рамках образовательных программ.
Учения развернут по всей стране. Руководители и инструкторы Центров — ветераны, имеющие боевой опыт.
Центры будут иметь право:
- использовать имущество государственных и местных органов власти, воинских частей, публичных организаций;
- создавать стрельбища и использовать огнестрельное оружие для учебных целей.
Ранее сообщалось, что с сентября этого года в украинские школы вернут начальную военную подготовку. Она заменит предмет «Защита Украины». Целью этого изменения является развитие у граждан Украины начальных знаний и навыков, которые помогут лучше подготовиться к национальному сопротивлению.48
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