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Осиротели двое детей: на Курщине погиб воин из Винницкой области

20:33 30 мая 2025
40-летний разведчик-наводчик Владимир Провороцкий

Почти 9 месяцев поисков, надежд родных на добрые новости, но, к сожалению, чуда не произошло. На вечный покой в Гайсинскую громаду вернулся защитник Владимир Провороцкий. Ему навсегда 40 лет, сообщает городской совет.

«Владимир обладал особым талантом в малярном деле и золотыми руками. Занимался профессиональными ремонтами, резьбой, работал на стройке. Не один Божий Храм ремонтировали и украшали его ручки. Но пришел момент, и пришлось в них взять оружие, чтобы защитить свою семью, свой народ и украинскую землю», — говорится в сообщении.

Владимир Провороцкий был мобилизован в ряды украинской армии в марте 2023 года. Службу проходил разведчиком-наводчиком в 61-й отдельной механизированной бригаде.

С августа 2024 года выполнял боевое задание на Курщине.

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«С середины августа 2024 года перестал выходить на связь и считался пропавшим без вести при особых обстоятельствах. Лишь недавно гибель Владимира была подтверждена. Произошло это 15 августа 2024 года недалеко от населенного пункта Черкасское Поречное Суджанского района Курской области рф. Орки безжалостно забрали жизнь молодого, статного и сильного мужчины и осиротили его семью».

Дома в отчаянии ждала своего сына мать, мужа — жена, дочь и сын, сестра, родные, близкие… Последний путь защитника домой был устлан цветами и лампадками. Похоронили героя на кладбище города Гайсин на Аллее славы со всеми воинскими почестями.

Ранее «ФАКТЫ» писали о гибели в Донецкой области 23-летнего Никиты Деордицы, на счету которого десятки блестяще выполненных боевых задач.

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