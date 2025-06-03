Олимпийская чемпионка из россии показала себя в гробу (видео)

Титулованная российская фигуристка, чемпионка Олимпийских игр, мира и Европы в одиночном катании Анна Щербакова ошарашила поклонников новым видео в соцсети, показав себя в гробу. Ранее чемпиону мира по каратэ, вернувшемуся с войны в Украине без рук и без ног, нашли должность в россии.

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На кадрах запечатлен гроб, в который забралась Щербакова. Спустя несколько секунд после начала записи 21-летняя спортсменка открывает гроб одной рукой и улыбается на камеру.

«Ваши варианты подписи к видео?» — обратилась Анна к своим подписчикам.

Как выяснилось, видео, которое разлетелось по социальным сетям, было снято в Японии, где Щербакова выступала на шоу Fantasy on Ice.

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что знаменитую фигуристку, поддерживающую россию, лишили гражданства Литвы.

Фото из соцсетей



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