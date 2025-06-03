- 03.06 22:28 Никогда не ставьте букет цветов в доме рядом с фруктами: что может произойти
- 03.06 22:01 Фантастически вкусный свекольно-сырный салат: подавайте, как в лучшем ресторане
- 03.06 21:31 Преследователя Дженнифер Энистон признали психически недееспособным
- 03.06 21:01 Это элементарно: что посадить под вишней, чтобы в плодах не было червяков
- 03.06 20:36 Вражеский беспилотник попал в бронетранспортер: воин со Львовщины погиб в бою под Краматорском
- 03.06 20:09 Пирог с клубникой: идеальный вариант сезонной выпечки
- 03.06 19:56 Коррупция в ЖКХ Киева: десятки миллионов гривен на фиктивных услугах
- 03.06 19:46 Уровень, которого мы еще не видели: США об операции «Паутина»
- 03.06 19:29 Стрельцам — «Правосудие» и выдержка, Рыбам — «Башня» и неожиданный поворот: Таро-прогноз на среду, 4 июня
- 03.06 19:21 Авиарейсы в россию пересмотрят: украинские дроны напугали перевозчиков
- 03.06 19:01 Это Джонни Депп: сеть в шоке от нового Холостяка
- 03.06 18:54 Нужно внести изменения: что должен знать и сделать льготник, сменивший место жительства
Олимпийская чемпионка из россии показала себя в гробу (видео)
Титулованная российская фигуристка, чемпионка Олимпийских игр, мира и Европы в одиночном катании Анна Щербакова ошарашила поклонников новым видео в соцсети, показав себя в гробу. Ранее чемпиону мира по каратэ, вернувшемуся с войны в Украине без рук и без ног, нашли должность в россии.
На кадрах запечатлен гроб, в который забралась Щербакова. Спустя несколько секунд после начала записи 21-летняя спортсменка открывает гроб одной рукой и улыбается на камеру.
«Ваши варианты подписи к видео?» — обратилась Анна к своим подписчикам.
Как выяснилось, видео, которое разлетелось по социальным сетям, было снято в Японии, где Щербакова выступала на шоу Fantasy on Ice.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что знаменитую фигуристку, поддерживающую россию, лишили гражданства Литвы.
Фото из соцсетей
Читайте нас в Facebook
Гороскоп от мольфара на июнь: Ракам — эмоциональное обновление, Рыбам — семейный уют, а Девам — профессиональный рост
Особенности ухода за ирисами: основные правила, когда лучше всего сажать и в чем главная ошибка цветоводов