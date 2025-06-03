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Особенности ухода за ирисами: основные правила, когда лучше всего сажать и в чем главная ошибка цветоводов
Чтобы садовый участок радовал глаз яркими красками, необходимо не только посадить правильные цветы, но и знать, как за ними ухаживать.
К примеру, для ирисов нужно подобрать удобное место для посадки. Известно, что качество почвы влияет на размер куста и цветка.
Так, ирисы бородатые предпочитают сухую почву и солнце, поэтому участок должен быть открыт и хорошо освещен.
А вот болотные ирисы хорошо будут расти на участке, где преобладает влажная почва.
Также необходимо знать, когда лучше высаживать и пересаживать ирисы. Ведь от правильного выбора времени зависит цветение, пишет «На пенсии».
Ирисы могут расти на одном месте много лет, при этом кусты быстро и эффектно разрастаются. Сажать и пересаживать ирисы можно с весны до октября. Лучшее время — период покоя, который наступает сразу после цветения.
Нельзя глубоко в землю погружать цветок. Сажать нужно так, чтобы листья находились с северной стороны, верхушки участков выступали на треть над поверхностью грунта, а корешки были направлены вниз и аккуратно расправлены.
Расстояние между участками зависит от сорта и цели посадки — для высокорослых ирисов — 40−50 см между растениями и около 50 см в междурядьях.
Во время цветения желательно ежедневно удалять увядшие цветки — это поможет ирисам выглядеть аккуратно в течение всего периода цветения.
Своим опытом ухода за ирисами поделилась цветовод, у которой несколько сортов этого красивого растения.
Мы также рассказывали, как ухаживать за геранью, и в каких удобрениях она нуждается.404
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Особенности ухода за ирисами: основные правила, когда лучше всего сажать и в чем главная ошибка цветоводов