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Люблю: популярный певец признался в любви
Популярный певец и автор песен Melovin, который возмутил сеть, поразил признанием. На своей странице в социальной сети артист откровенно рассказал о своих чувствах во время выступления в Харькове. По словам Melovin, этот город вызывает у него особые чувства. Певец выложил фотографии и видео с подготовки и концерта в несокрушимом Харькове.
«Кто-то мне написал, что выступать в Харькове — кринж, — Так вот. Кринж — это забыть о харьковчанах и вспомнить только тогда, когда закончится война, — написал Melovin. - Люблю город, людей и ценю вашу любовь ко мне…
Подписчики поддержали Melovin, поблагодарили его за выступление и позитивные эмоции, которые сейчас всем необходимы.
«Тем временем харьковчане благодарны тем, кто выступает у нас, — поделились в сети. — Это глоток свежего воздуха. А еще концерты иногда единственная возможность наконец выплеснуть свои эмоции…»
«Как это можно назвать кринжем, если на этот один час люди в состоянии забыть о страхе, плохих мыслях и наслаждаться музыкой и отрываться на полную! — поддержали артиста. — Уверена, ты подарил кучу счастливых эмоций харьковчанам!»
Ранее популярный певец поразил мощным хитом.542
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