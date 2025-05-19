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Скандал вокруг голосования украинского жюри на Евровидении-2025: сеть возмущена оценками
Международный песенный конкурс Евровидения-2025 завершился победой представителя Австрии. Но оценки национальных жюри от стран-участниц до сих пор обсуждаются в сети. В частности, выводы профессионалов из Украины стали для многих зрителей сюрпризом. Напомним, в состав жюри вошли: Melovin, Дмитрий Шуров (Pianoбой), Елена Шоптенко, Tayanna и Нателла Чхартишвили-Зацаринна.
Известно, что самый высокий балл — 12 — от представителей Украины был отдан дуэту из Германии, 10 баллов — Великобритании, 8 баллов — Италии, 7 баллов — Швейцарии, 6 баллов — Латвии, 5 баллов — Эстонии, 4 балла — Португалии, 3 балла — Люксембургу, 2 балла — Израилю, 1 балл — Австрии.
Именно оценки представителю Эстонии Tommy Cash (настоящее имя — Томас Таммеметс) за песню «Эспрессо макиято» вызвали наибольшее возмущение у украинцев. Речь идет о политической неопределенности Томаса по поводу войны между Украиной и россией. Также известно, что в создании номера эстонца принимала россиянка.
- И кто из них проголосовал за Томи Кеша, пророссийского таракана??? — возмутились в сети. — Я реально не выдерживаю своего возмущения и требую, чтобы вы отреагировали на эту ситуацию. Даже если он был бы не пророссийским, то там где голос и попадание в те две ноты?
- Он даже певцом себя не позиционирует, он шоумен, — добавили в комментариях. — И учитывая его позицию, мы должны его вообще игнорировать.
- Голоса ноль, а о нотах я вообще молчу, — были в шоке зрители. — Как они оценивали?! У меня не укладывается в голове просто. Немка тоже спела не очень, не во все ноты попала, откуда взялось 12 баллов!
- Даже отвергнув тот факт, что в Эстонии пророссийский исполнитель — номер посредственный и он вообще не попадал в ноты, как мы могли дать ему баллы? — задали вопрос. — Полное разочарование.
Кстати, известно, что Melovin поставил во второе место после немцев именно представителя Эстонии. Музыкант уже отреагировал на хейт на своей странице в социальной сети.
- Здесь можно официально улучшить свое эмоциональное состояние, выговориться и снять напряжение без цензуры, — написал Melovin.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Melovin заявлял о планах вернуться на Евровидение .612
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