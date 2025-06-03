Сильно похудела: известная певица поразила изменением

Популярная певица, победительница «Евровидения-2017» Джамала, поразившая новым образом, мощно обратилась к сети. На своей странице в социальном приложении она выложила фотографии и рассказала о концертах и важных встречах в Норвегии. Джамала стала одной из звездных гостей мощного форума об искусстве во время войны.

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«Выступала в Норвегии на очень особенном форуме, — рассказала Джамала. — Трижды выходила на сцену: дважды с песнями и один раз как спикер — в разговоре о роли искусства во время войны.

Это был, наверное, самый сложный день за долгое время. Но я искренне надеюсь, что нам удалось хоть немного передать то, что мы чувствуем. Хотя бы немного напомнить о сегодняшней Украине.

Я говорила о боли, о памяти, о силе искусства как голосе народа. Как способе сказать миру: «Мы до сих пор здесь. Мы творим. Нас не сотрешь».

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Джамала рассказала о самом сложном дне за долгое время

Джамала добавила, что много раз слышала слова поддержки для Украины. Это означает: есть эмпатия, есть связь, а значит, и надежда.

Поклонники поддержали артистку и поблагодарили ее за позицию. Также в сети отреагировали на внешний вид певицы, которая очень похудела. Напомним, что год назад Джамала в третий раз стала мамой.

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«Обожаю песню-победительницу „Евровидения“, — поделились мнениями в сети. — Смело, стильно, до кома в горле, до слез. Эта песня и поддерживает, и вдохновляет, и отпугивает всякую нечисть».

«Похудела очень», — отреагировали в сети.

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Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» популярная певица призналась, как война изменила ее жизнь.

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